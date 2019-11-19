Экономика
РБККостин назвал преимущество зерна над нефтью
В августе Reuters сообщал, что Костин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь банку создать нового национального лидера зернового рынка, который снизит роль иностранных трейдеров и даст государству больший контроль над экспортом.
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«Нефть когда-нибудь закончится»: глава ВТБ объяснил, почему банк занялся торговлей зерном
Daily Stormвчера в 08:17
«Нефть закончится, зерно — нет»: ВТБ будет развивать экспорт российской пшеницы
Эксперт Северо-Западвчера в 09:38
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 03:50, Вашингтон
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми
Треть россиян (31%) уверены, что их окружают счастливые люди, половина опрошенных (48%) видят примерно одинаковое количество счастливых и несчастливых знакомых в своем окружении, еще 17% считают, что рядом с ним больше несчастливых людей.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова случайно показала лицо сына
Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Технологии
Мобильное приложение найдет поломку двигателя в машине по звуку
В России решили запустить новый сервис, который поможет оценить состояние мотора в машине по звуку и найдет поломку.
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
Политика
Таллин требует от России возврата «отнятых» у Эстонии территорий
Мюллерсон считает, что «поскольку мы не можем говорить о добровольном присоединении Эстонии к СССР, то Тартуский мирный договор не утратил свою действительность в 1940 году и остаётся в силе».
Происшествия
В Мурманской области четверо рабочих попали под обвал на кладбище
Наука
Ученые разработали пластичное стекло для гибких экранов смартфонов
Финские ученые сообщили о разработке стекла, которое может стать революционным в производстве смартфонов.
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Музыка
Участники от России на «Детском Евровидении» выступят третьими
Политика
МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.
Экономика
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета ФОМС на 2020-2022 годы
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020-2022 годы.
Футбол
Определились все участники стыковых матчей Евро-2020
Одна из команд займет место в Пути С, три другие — в Пути А. Стыковые матчи, согласно новому регламенту турнира, подразумевают систему плей-офф из полуфинала и финала.
Общество
Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время
В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидается в стране в декабре.
Футбол
Радимов назвал «чудом» украинского футболиста Яремчука
Бывший футболист сборной России, тренер "Зенита-2" Владислав Радимов высказался по поводу украинского нападающего Романа Яремчука.
Происшествия
В Москве пассажиры заплатили за поездку на такси 14 тыс. рублей
Супруги проехали несколько улиц по центру Москвы на такси за 14 тыс. рублей, после чего обратились в полицию с заявлением о мошенничестве.
Происшествия
Семья создала на ферме нарколабораторию под Хабаровском
Происшествия
Пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген в Воронежской области
Врач-рентгенолог Семилукской больницы Воронежской области находилась на работе в состоянии сильного опьянения, сообщает телеканал "360".
Армия и оружие
В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия в Донбассе во вторник
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева гуляет по пустынному берегу и молодеет
Актриса уехала в клинику возле моря Вот уже более недели известная актриса и ведущая Лариса Гузеева оздоравливается в одной из клиник на берегу Балтики.
Экономика
Новостройки в Москве снова подорожали
Политика
Путин примет участие в инвестиционном форуме «Россия зовёт»
Экономика
Орешкин назвал примерную годовую инфляцию в России
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что по итогам 2019 года инфляция в России будет около 3%.
Происшествия
В центре Ростова-на-Дону силовики оцепили квартал вокруг СИЗО
В Ростове-на-Дону оцеплен целый квартал вокруг следственного изолятора №1, расположенного на пересечении проспекта Кировского и улицы Горького.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Футбол
«Тоттенхэм» уволил Почеттино с поста главного тренера
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" уволил с поста главного тренера аргентинского специалиста Маурисио Почеттино.