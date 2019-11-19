Экономика

РБКРБККостин назвал преимущество зерна над нефтью

В августе Reuters сообщал, что Костин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь банку создать нового национального лидера зернового рынка, который снизит роль иностранных трейдеров и даст государству больший контроль над экспортом.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Глава ВТБ сообщил о мечте отказаться от непрофильных активов

РБКвчера в 09:39

Глава ВТБ предпочёл зерно нефти

News.ruвчера в 06:42

«Нефть когда-нибудь закончится»: глава ВТБ объяснил, почему банк занялся торговлей зерном

Daily Stormвчера в 08:17

Костин назвал преимущества зерна в сравнении с нефтью

Вести.Финансвчера в 08:18

«Нефть закончится, зерно — нет»: ВТБ будет развивать экспорт российской пшеницы

Эксперт Северо-Западвчера в 09:38

Россия, слезая с нефтяной иглы, «подсаживает» мир на свое зерно

Экономика сегоднявчера в 11:15

Андрей Костин рассказал о негативном факторе дедолларизации

Банки.ру01:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

РИА Новости вчера в 02:01
Происшествия

Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Lenta.ru вчера в 12:32
Шоу-бизнес

Мама Тимати рассказала, как относится к сводным сестрам своих сыновей

Анна Юнусова Сегодня же, после бала Tatler, Симона призналась, что лишь благодаря усилию воли не стала настраивать сыновей против сводных сестер.
Вокруг ТВ вчера в 04:31
Экономика

ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

С другой стороны, инициатива ЦБ и ФАС может привести к тому, что комиссии появятся за переводы внутри банков, допускает он.
РБК вчера в 22:02
Футбол

Черчесов раскритиковал болельщиков за оскорбления Дзюбы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после победного матча против команды Сан-Марино прокомментировал оскорбительные возгласы в адрес нападающего Артема Дзюбы.
РБК вчера в 18:01
Экономика

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020—2022 годы

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и предстоящий период 2021—2022 годов.
RT на русском вчера в 08:32
Политика

В Раде предсказали уничтожение Украины из-за Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой принесет "разорение и уничтожение" нации, заявил депутат верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:57
Происшествия

В Волге нашли тело женщины: следователи ищут родных убитой

Следователи просят жителей помочь в установлении личности женщины, тело которой ранее было обнаружено в Волге.
Московский Комсомолец 01:40
Политика

Эстония требует от России вернуть 5 процентов территории

По Тартускому мирному договору в состав независимой Эстонии были включены Ивангород, Изборск, Печоры, Кингисепп и новообразованная волость Нарва.
Вести.Ru 01:51
Политика

Лидер оппозиции Грузии заявила об отсутствии «руки Москвы» в протестах

Экс-спикер грузинского парламента, лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» Нино Бурджанадзе в интервью газете «Известия» заявила об отсутствии «руки Москвы и Вашингтона» в протестах в Тбилиси.
RT на русском вчера в 20:58
Армия и оружие

СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Газета.Ru вчера в 14:25
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Происшествия

На Кубани пропавшую девочку нашли живой: она провалилась в туалет

Девятилетняя жительница хутора Родниковский Новокубанского района Краснодарского края, пропавшая вечером 18 ноября, найдена живой — ребёнок провалился в общественный туалет.
REGNUM 01:46
Футбол

Моуринью рассказал, почему выбрал «Тоттенхэм»

Евро-футбол.ру 02:07
Шоу-бизнес

Разин пригрозил Кудрявцевой разоблачениями из-за Шепелева

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин вмешался в конфликт между телеведущими Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым.
News.ru вчера в 16:55
Общество

В Роструде рассказали, как продлить новогодние каникулы

В 2020 году новогодние каникулы приходятся на 1-8 января. При этом 30 и 31 декабря 2019 года останутся рабочими днями.
РИА Новости 01:19
Армия и оружие

Двое американских военных погибли в Афганистане при крушении вертолета

Двое военнослужащих США погибли при крушении вертолета в Афганистане.
Известия 00:17
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин расстался с бывшей женой Джигарханяна

Певец Прохор Шаляпин расстался с экс-супругой народного артиста Армена Джигарханяна, пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской из-за подозрений в измене.
Взгляд.ру вчера в 11:42
Политика

Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге

Вслед за первым Сенат принял второй законопроект, вводящий запрет на поставки снаряжения для гонконгской полиции: слезоточивого и перцового газа, резиновых пуль и электрошокеров.
Интерфакс вчера в 20:15
Космос

Учёные записали «песню» Земли во время солнечного шторма

Солнечная буря или выброс коронарной массы происходит, когда Солнце выбрасывает всплеск плазмы, вызванный высвобождением магнитной энергии.
Машины и Механизмы вчера в 02:39
Гаджеты

Новый флагман Xiaomi получит фишку игровых смартфонов

Близится декабрь и в сети появляется все больше слухов касательно анонса нового флагмана Xiaomi — Redmi K30.
Ferra 02:04
Общество

Колумниста «Ведомостей» оштрафовали за оскорбление власти в Telegram

Политолога из Екатеринбурга, колумниста «Ведомостей» Федора Крашенинникова оштрафовали на 30 000 руб. из-за поста в Telegram-канале о судебном заседании по делу директора Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова.
Ведомости 01:37
Общество

Прохождение медкомиссий для российских водителей захотели ужесточить

Министерство внутренних дел России разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок.
Lenta.ru вчера в 19:56
Шоу-бизнес

Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде

Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Слово и Дело 01:24
Общество

Госдума поддержала законопроект о предустановке российского софта

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект, который делает обязательной предустановку российского программного обеспечения (ПО) на продаваемые в стране гаджеты.
РБК вчера в 10:50
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку и играет с годовалой дочерью

Анастасия Заворотнюк после нескольких месяцев лечения быстро идет на поправку, сбрасывает набранные за время болезни килограммы и играет с годовалой дочкой Милой в стенах реабилитационного центра.
Актуальные Новости 00:31
Политика

Волкер заявил, что не верит обвинениям в коррупции против Байдена

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер не верит обвинениям в коррупции против бывшего вице-президента Джо Байдена.
REGNUM вчера в 20:26
Происшествия

СК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края

Известия вчера в 10:26
Армия и оружие

Сирийские ПВО сбили несколько ракет около Дамаска

Средства противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики сбили несколько ракет над окрестностями сирийской столицы, передает агентство SANA.
Московский Комсомолец вчера в 20:47
Происшествия

На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ

Отмечается, что у подозреваемых изъяли шесть лодок, средства связи и навигации, а также около полутора тонн незаконно добытой рыбы разных видов.
РИА Новости вчера в 23:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное