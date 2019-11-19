Экономика
РБККостин назвал преимущество зерна над нефтью
В июне ВТБ приобрел компанию «Мирогрупп ресурсы», которая считается одним из ведущих российских зернотрейдеров с объемом экспорта около 2 млн т. По итогам июля—августа сообщалось, что «Мирогрупп ресурсы» впервые стала лидером по отгрузкам зерна через терминалы Черного моря — основного экспортного хаба для российского зерна, на который приходится 40% от общего экспорта.
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«Нефть закончится, зерно — нет»: ВТБ будет развивать экспорт российской пшеницы
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