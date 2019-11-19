Экономика

РБКРБККостин назвал преимущество зерна над нефтью

В июне ВТБ приобрел компанию «Мирогрупп ресурсы», которая считается одним из ведущих российских зернотрейдеров с объемом экспорта около 2 млн т. По итогам июля—августа сообщалось, что «Мирогрупп ресурсы» впервые стала лидером по отгрузкам зерна через терминалы Черного моря — основного экспортного хаба для российского зерна, на который приходится 40% от общего экспорта.
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Костин назвал преимущество зерна над нефтью

РБК05:47

Глава ВТБ предпочёл зерно нефти

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«Нефть когда-нибудь закончится»: глава ВТБ объяснил, почему банк занялся торговлей зерном

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Костин назвал преимущества зерна в сравнении с нефтью

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«Нефть закончится, зерно — нет»: ВТБ будет развивать экспорт российской пшеницы

Эксперт Северо-Запад09:38
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Заслуженная артистка России, старшая дочь Никиты Михалкова Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус, который разгорелся после ее съемок в постельной сцене в фильме «Текст».
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Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей

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В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
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Историк, писатель и преподаватель истории в Университете Нового Южного Уэльса (Австралия) Дэвид Стэхел, специализирующийся на немецкой военной истории Второй мировой войны, в своей книге «Отступление от Москвы» заявил, что итог советского наступления в конце 1941 года нужно рассматривать как локальную победу Германии.
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Судебным приставам могут расширить доступ к кредитным историям россиян

Министерство юстиции и ФССП подготовили проект поправок к закону "О кредитных историях", которые предполагают, что судебные приставы получат полный доступ к кредитным историям россиян.
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Стало известно, сколько денег было потрачено на перерисовку Соника

Как пишет CBR, такая масштабная "перерисовка" потребовала крупных финансовых вливаний.
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Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов

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В центре Москвы неизвестные избили сотрудника Центра спецназначения ФСБ России, мужчина госпитализирован.
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Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.
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Максим Виторган поблагодарил Ксению Собчак за сына

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Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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Политика

Украинцам разрешат менять отчества

В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который в случае принятия позволит украинцам официально менять отчество.
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«Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа

«Нафтогаз Украины» получил по предложение от «Газпрома» о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину или заключении нового договора сроком на один год, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко в Facebook.
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Возбуждено дело против посадившей ребенка за руль матери

В отношении жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль автомобиля, возбуждено уголовное дело.
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Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

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Политика

ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву компенсацию

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Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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Морской порт на Таманском полуострове в районе мыса Железный Рог, в посёлке Волна, недалеко от станицы Тамань Темрюкского района Краснодарского края. Виды деятельности - перевалка грузов на экспорт. Порт имеет построенные и строящиеся терминалы для перевалки следующих грузов: нефть и нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы, аммиак, зерно, уголь, удобрения, железная руда, сера, изделия из стали, контейнерные грузы. В 2015 году грузооборот порта составил 12,3 млн тонн, что подняло его на 15-е место среди портов Российской Федерации. После окончания строительства терминалов порта грузооборот должен достичь 70 млн тонн, что сделает порт вторым или третьим в России
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