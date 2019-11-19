Экономика

РБКРБККостин назвал преимущество зерна над нефтью

ВТБ планирует продолжать экспансию на зерновом рынке, заявил в интервью Reuters глава банка Андрей Костин.
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Костин назвал преимущество зерна над нефтью

РБК05:47

Глава ВТБ предпочёл зерно нефти

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«Нефть когда-нибудь закончится»: глава ВТБ объяснил, почему банк занялся торговлей зерном

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Костин назвал преимущества зерна в сравнении с нефтью

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Россия, слезая с нефтяной иглы, «подсаживает» мир на свое зерно

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«Нефть закончится, зерно — нет»: ВТБ будет развивать экспорт российской пшеницы

Эксперт Северо-Запад09:38
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
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Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ

Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
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Дженнифер Лопес просили скрывать возраст ради сохранения карьеры

Актрису и исполнительницу Дженнифер Лопес просили скрывать возраст ради сохранения карьеры. Об этом она рассказала в интервью изданию GQ.
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«Газпром» заполнил газом обе нитки «Турецкого потока»

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Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler

Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
78.ru 05:56
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«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта.
Москва 24 вчера в 08:26
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
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Костин сравнил нацпроекты с изменениями после Великой депрессии

По мнению Костина, важно, чтобы нацпроекты смогли притянуть достаточный объем частных инвестиций, обеспечив экономический рост.
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Происшествия

Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
РИА Новости 10:05
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

Газета.Ru 02:23
Политика

Участники митинга в Тбилиси запланировали новый пикет у парламента

Участники митинга в Тбилиси, которые требуют проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, проведут 25 ноября масштабную акцию протеста на проспекте Руставели, после которой вновь пикетируют входы в парламент.
ТАСС 11:53
Происшествия

Защита доцента Соколова задумала оправдать его влиянием фазы Луны

Ruposters.ru 07:13
Общество

В Швеции прекратили дело против Ассанжа

Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Lenta.ru 09:43
Армия и оружие

Военный контингент США в Польше увеличится в десять раз

Во время выступления с речью в польском сейме премьер-министр заявил, что благодаря стараниям президента страны Анджея Дуды и министра национальной безопасности Соединенные Штаты Америки приняли решение о наращивании своего военного присутствия в Польше более чем в десять раз.
Газета.Ru 12:24
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
РЕН ТВ вчера в 18:30
Политика

Согласован проект итогового документа «нормандского саммита»

Помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии согласовали проект итогового документа саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.
Газета.Ru 09:47
Футбол

Daily Mail: у России могут отнять право проведения матчей Евро-2020

Британская газета Daily Mail со ссылкой на свой анонимный источник предполагает, что Россия может лишиться права на проведение домашних матчей футбольного чемпионата Европы в 2020 году.
Инфо24 11:21
Экономика

Госдума может установить минимальную цену на пачку сигарет

Напомним, что в 2017 году производители табачных изделийРніlір Morris International (PMI) и JTI предложили ввести в России единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
REGNUM 10:43
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская решила приостановить отношения с Шаляпиным

Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что они с Прохором Шаляпиным решили прервать отношения.
Подмосковье Сегодня 11:31
Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 07:25
Экономика

Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год

Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Известия 09:04
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как не заболеть гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор Петербурга рассказал, как не заболеть гриппом и ОРВИ, и что нужно делать, чтобы обезопасить от заражения других.
Peterburg2.ru 10:06
Культура

На Первом канале стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Первый канал 18 сентября выпускает новый сериал «Ничто не случается дважды».
REGNUM 17 ноября в 02:11
Политика

В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко

Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
RT на русском 11:26
Наука

Открыт новый вид акулы возрастом 91 миллион лет

Ученые предполагают, что новая акула, возможно, питалась более мелким видом Hybodont и, в свою очередь, была «свергнута» с пьедестала более крупным Squalicorax.
Naked Science 08:53
Транспорт

В следующем году запустят поезд из Екатеринбурга в Крым

К началу курортного сезона планируется введение новых маршрутов в Республику Крым из Екатеринбурга и Мурманска.
66.ru 09:11
Политика

Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли

Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
Газета.Ru вчера в 06:05
Наука

Куриный суп оказался эффективным лекарством от малярии

Для нового исследования ученые использовали рецепты супов. Они варьировались от вегетарианских, куриных до говяжьих.
ГЛАС.RU 10:25
Хоккей

«Трактор» уступил «Йокериту», потерпев пятое поражение подряд

Хоккеисты челябинского «Трактора» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проиграли финскому «Йокериту».
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Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»

Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.
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Музыка

София Ротару вернется с концертами в Россию

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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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Тамань
Морской порт на Таманском полуострове в районе мыса Железный Рог, в посёлке Волна, недалеко от станицы Тамань Темрюкского района Краснодарского края. Виды деятельности - перевалка грузов на экспорт. Порт имеет построенные и строящиеся терминалы для перевалки следующих грузов: нефть и нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы, аммиак, зерно, уголь, удобрения, железная руда, сера, изделия из стали, контейнерные грузы. В 2015 году грузооборот порта составил 12,3 млн тонн, что подняло его на 15-е место среди портов Российской Федерации. После окончания строительства терминалов порта грузооборот должен достичь 70 млн тонн, что сделает порт вторым или третьим в России
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