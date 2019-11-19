Экономика
РБККостин назвал преимущество зерна над нефтью
ВТБ планирует продолжать экспансию на зерновом рынке, заявил в интервью Reuters глава банка Андрей Костин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Нефть закончится, зерно — нет»: ВТБ будет развивать экспорт российской пшеницы
Эксперт Северо-Запад09:38
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ
Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес просили скрывать возраст ради сохранения карьеры
Актрису и исполнительницу Дженнифер Лопес просили скрывать возраст ради сохранения карьеры. Об этом она рассказала в интервью изданию GQ.
Общество
Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler
Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложения по транзиту
"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Экономика
Костин сравнил нацпроекты с изменениями после Великой депрессии
По мнению Костина, важно, чтобы нацпроекты смогли притянуть достаточный объем частных инвестиций, обеспечив экономический рост.
Происшествия
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Политика
Участники митинга в Тбилиси запланировали новый пикет у парламента
Участники митинга в Тбилиси, которые требуют проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, проведут 25 ноября масштабную акцию протеста на проспекте Руставели, после которой вновь пикетируют входы в парламент.
Общество
В Швеции прекратили дело против Ассанжа
Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Армия и оружие
Военный контингент США в Польше увеличится в десять раз
Во время выступления с речью в польском сейме премьер-министр заявил, что благодаря стараниям президента страны Анджея Дуды и министра национальной безопасности Соединенные Штаты Америки приняли решение о наращивании своего военного присутствия в Польше более чем в десять раз.
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии
ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
Политика
Согласован проект итогового документа «нормандского саммита»
Помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии согласовали проект итогового документа саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.
Футбол
Daily Mail: у России могут отнять право проведения матчей Евро-2020
Британская газета Daily Mail со ссылкой на свой анонимный источник предполагает, что Россия может лишиться права на проведение домашних матчей футбольного чемпионата Европы в 2020 году.
Экономика
Госдума может установить минимальную цену на пачку сигарет
Напомним, что в 2017 году производители табачных изделийРніlір Morris International (PMI) и JTI предложили ввести в России единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская решила приостановить отношения с Шаляпиным
Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что они с Прохором Шаляпиным решили прервать отношения.
Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Экономика
Госдума во втором чтении приняла проект бюджета на 2020 год
Государственная дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как не заболеть гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор Петербурга рассказал, как не заболеть гриппом и ОРВИ, и что нужно делать, чтобы обезопасить от заражения других.
Культура
На Первом канале стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Первый канал 18 сентября выпускает новый сериал «Ничто не случается дважды».
Политика
В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко
Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Наука
Открыт новый вид акулы возрастом 91 миллион лет
Ученые предполагают, что новая акула, возможно, питалась более мелким видом Hybodont и, в свою очередь, была «свергнута» с пьедестала более крупным Squalicorax.
Транспорт
В следующем году запустят поезд из Екатеринбурга в Крым
К началу курортного сезона планируется введение новых маршрутов в Республику Крым из Екатеринбурга и Мурманска.
Политика
Москва вернула Киеву задержанные в Керченском проливе корабли
Россия 18 ноября передала Украине три корабля ВМСУ, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года за нарушение государственной границы РФ, сообщает МИД России.
Наука
Куриный суп оказался эффективным лекарством от малярии
Для нового исследования ученые использовали рецепты супов. Они варьировались от вегетарианских, куриных до говяжьих.
Хоккей
«Трактор» уступил «Йокериту», потерпев пятое поражение подряд
Хоккеисты челябинского «Трактора» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги проиграли финскому «Йокериту».
Общество
Никита Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр «Соловей»
Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой выкупить киноцентр «Соловей» на Красной Пресне.
Музыка