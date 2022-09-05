Российскому банковскому сектору необходимо уходить от доллара и евро, задачей номер один являются расчеты в рублях, юанях, тенге и других валютах, заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью «Ведомостям».
Владелец немецкой компании аэротакси и медицинских самолетов Quick Air по фамилии Гриземанн и его семья погибли в результате крушения частного легкомоторного самолета Cessna в Балтийское море у берегов Латвии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не определился с датами послания главы государства Федеральному собранию, прямой линии и большой пресс-конференции Владимира Путина.