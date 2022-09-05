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Костин назвал расчеты в юанях и тенге задачей номер один для банков

Российскому банковскому сектору необходимо уходить от доллара и евро, задачей номер один являются расчеты в рублях, юанях, тенге и других валютах, заявил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин в интервью «Ведомостям».
РБК
Президент ВТБ отметил, что американские банки отключают неподсанкционные российские финансовые организации от корреспондентских счетов, «что фактически равносильно санкциям».
РБК
Специалисты НИУ ВШЭ в июньском обзоре глобальной экономики заявляли, что роль американского доллара в среднесрочной перспективе будет снижаться из-за ускорения процессов дедолларизации в мире.
РБК
Ряд российских крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, попали под блокирующие санкции некоторых западных стран.
ПРАЙМ

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Костин: все банки России должны уметь работать с нацвалютами и уйти от доллара и евро
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Костин назвал расчеты в юанях и тенге задачей номер один для банков
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Костин: «Санкционное кольцо будет сжиматься»
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