Глава ВТБ Андрей Костин не верит в отключение России от системы SWIFT, поскольку США имеют другие инструменты для нанесения удара по российскому финансовому сектору. Об этом он сообщил в интервью РБК, опубликованном во вторник.

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С чего всё началось Глава ВТБ назвал нереалистичным отключение России от SWIFT Глава ВТБ Андрей Костин завил в интервью РБК, что не ждет отключения межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT в России. РБК 17:00