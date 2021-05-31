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Костин не считает возможным отключение России от системы SWIFT

Глава ВТБ Андрей Костин не верит в отключение России от системы SWIFT, поскольку США имеют другие инструменты для нанесения удара по российскому финансовому сектору. Об этом он сообщил в интервью РБК, опубликованном во вторник.В источнике

С чего всё началось

Глава ВТБ назвал нереалистичным отключение России от SWIFT

Глава ВТБ Андрей Костин завил в интервью РБК, что не ждет отключения межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT в России.
РБК17:00

Подробнее о событии

Костин не верит в отключение России от SWIFT

Коммерсантъ19:42

Костин оценил вероятность отключения России от SWIFT

РИА Новости18:32

Костин не считает возможным отключение России от системы SWIFT

ТАСС19:21

Костин оценил возможность отключения России от SWIFT

РЕН ТВ18:57

Глава ВТБ не верит, что Россию отключат от SWIFT

Комсомольская правда19:29

Глава ВТБ оценил возможность отключения России от SWIFT

Lenta.ru18:22

Глава ВТБ назвал нереалистичным отключение России от SWIFT

РБК17:00
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