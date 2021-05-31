Костин не считает возможным отключение России от системы SWIFT
Глава ВТБ Андрей Костин не верит в отключение России от системы SWIFT, поскольку США имеют другие инструменты для нанесения удара по российскому финансовому сектору. Об этом он сообщил в интервью РБК, опубликованном во вторник.В источнике
С чего всё началось
Глава ВТБ назвал нереалистичным отключение России от SWIFT
Глава ВТБ Андрей Костин завил в интервью РБК, что не ждет отключения межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT в России.
РБК17:00