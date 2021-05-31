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Костин не считает возможным отключение России от системы SWIFT

Глава ВТБ Андрей Костин не верит в отключение России от системы SWIFT, поскольку США имеют другие инструменты для нанесения удара по российскому финансовому сектору.
ТАСС
По словам Костина, США попытаются использовать свой инструмент воздействия на российский финансовый сектор.
Москва 24
По словам Костина, Соединенные Штаты пользуются подобным методом как инструментом давления: так, Вашингтон уже отключал российские и иранские банки от долларовых расчетов в процессе введения вторичных санкций в отношении европейских банков.
Известия
В то же время в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже создали СПФС.
РИА Новости

С чего всё началось

Глава ВТБ назвал нереалистичным отключение России от SWIFT

Глава ВТБ Андрей Костин завил в интервью РБК, что не ждет отключения межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT в России.
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РБК22:54

Костин не верит в отключение России от SWIFT

Коммерсантъ19:42

Костин оценил вероятность отключения России от SWIFT

РИА Новости18:32

Костин не считает возможным отключение России от системы SWIFT

ТАСС19:21

Костин оценил возможность отключения России от SWIFT

РЕН ТВ18:57

Глава ВТБ не верит, что Россию отключат от SWIFT

Комсомольская правда19:29

Глава ВТБ оценил возможность отключения России от SWIFT

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