Костин не считает возможным отключение России от системы SWIFT
Глава ВТБ Андрей Костин не верит в отключение России от системы SWIFT, поскольку США имеют другие инструменты для нанесения удара по российскому финансовому сектору.
По словам Костина, США попытаются использовать свой инструмент воздействия на российский финансовый сектор.
По словам Костина, Соединенные Штаты пользуются подобным методом как инструментом давления: так, Вашингтон уже отключал российские и иранские банки от долларовых расчетов в процессе введения вторичных санкций в отношении европейских банков.
В то же время в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже создали СПФС.
С чего всё началось
Глава ВТБ назвал нереалистичным отключение России от SWIFT
Глава ВТБ Андрей Костин завил в интервью РБК, что не ждет отключения межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT в России.
РБК17:00