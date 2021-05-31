Вакцина «КовиВак» Центра Чумакова появилась в Москве

Прививочная кампания в Москве идет с декабря 2020 года, первоначально получить вакцину могли только люди из групп риска, которые контактируют на работе с большим количеством людей: медработники, сотрудники образовательных учреждений и др.