В Ливии из-за неисправности разбился истребитель Ливийской национальной армии

Инцидент произошел во время военного парада на базе Бенина в Бенгази, который был организован по случаю седьмой годовщины начала операции "Достоинство", которую хафтаровцы вели с целью ликвидации террористических группировок.