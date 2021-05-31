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Костин не считает возможным отключение России от системы SWIFT

Глава ВТБ Андрей Костин не верит в отключение России от системы SWIFT, поскольку США имеют другие инструменты для нанесения удара по российскому финансовому сектору.
ТАСС
В частности, напомнил глава ВТБ, Штаты уже отключали российские финансовые организации от расчетов в долларах с введением вторичных ограничительных мер против европейских банков за работу с подсанкционными организациями.
РИА Новости
По словам Костина, Соединенные Штаты пользуются подобным методом как инструментом давления: так, Вашингтон уже отключал российские и иранские банки от долларовых расчетов в процессе введения вторичных санкций в отношении европейских банков.
Известия
В то же время в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже создали СПФС.
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С чего всё началось

Глава ВТБ назвал нереалистичным отключение России от SWIFT

Глава ВТБ Андрей Костин завил в интервью РБК, что не ждет отключения межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT в России.
РБК17:00

Подробнее о событии

Костин оценил возможность отключения России от SWIFT

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Комсомольская правда19:29

Костин не считает возможным отключение России от системы SWIFT

ТАСС19:21

Костин не верит в отключение России от SWIFT

Коммерсантъ19:42

Костин оценил вероятность отключения России от SWIFT

РИА Новости18:32

Глава ВТБ оценил возможность отключения России от SWIFT

Lenta.ru18:22

Глава ВТБ назвал нереалистичным отключение России от SWIFT

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