Костин не считает возможным отключение России от системы SWIFT
Глава ВТБ Андрей Костин не верит в отключение России от системы SWIFT, поскольку США имеют другие инструменты для нанесения удара по российскому финансовому сектору.
В частности, напомнил глава ВТБ, Штаты уже отключали российские финансовые организации от расчетов в долларах с введением вторичных ограничительных мер против европейских банков за работу с подсанкционными организациями.
По словам Костина, Соединенные Штаты пользуются подобным методом как инструментом давления: так, Вашингтон уже отключал российские и иранские банки от долларовых расчетов в процессе введения вторичных санкций в отношении европейских банков.
В то же время в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже создали СПФС.
С чего всё началось
Глава ВТБ назвал нереалистичным отключение России от SWIFT
Глава ВТБ Андрей Костин завил в интервью РБК, что не ждет отключения межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT в России.
РБК17:00