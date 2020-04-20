Речь идет о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц. Это может произойти в случае каскада неплатежей со стороны предприятий по кредитам, сказал Костин в интервью РБК.

с чего всё началось

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