Коронавирус
РБКГлава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии
Глава ВТБ объяснил, что банковские убытки возможны по двум каналам — непредвиденные из-за неплатежей по ссудам и «управляемые», то есть вызванные вынужденными решениями правительства по поддержке бизнеса.
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с чего всё началось
Речь идет о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц. Это может произойти в случае каскада неплатежей со стороны предприятий по кредитам, сказал Костин в интервью РБК.РБКвчера в 17:00
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Глава ВТБ рассказал о возможных потерях российских банков из-за коронавируса
RT на русскомвчера в 19:30
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Футбол
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Как стало известно Sport24, нападающий «Спартака-2» Александр Руденко, с начала этого года выступающий в аренде в московском «Торпедо», по окончании сезона может сменить команду.
Sport24.ru 04:57
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Общество
Голикова: Темпы роста заболеваемости в 54 регионах РФ могут увеличиться
Регионы РФ в ситуации с коронавирусом отстают от Москвы на 2-3 недели.
Эхо Москвы 07:20
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Здоровье
Жертвами коронавируса в Белоруссии стали 47 человек
В Белоруссии в результате заражения коронавирусом умерли 47 человек.
Профиль вчера в 07:05
Энергетика
Цена на нефть WTI опустилась ниже $14 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала на 36,6%, до $13,37 за баррель по состоянию на 13:47 мск.
РБК 06:50
Путешествия
Туроператоры начали возобновлять бронирование летних туров в Сочи
О старте бронирования летних туров в Сочи на базе чартерных перевозок авиакомпанией Azur Air 20 апреля объявил туроператор "Интурист".
ТАСС 04:10
Технологии
Половину мобильных приложений могут взломать хакеры
Эксперты Positive Technologies рассказали о том, к чему привели исследования более десятка мобильных приложений от банка.
ToDay News Ufa 06:13
Общество
«Аэрофлот» перестал лидировать по числу рейсов по России
Компания «Аэрофлот» впервые перестала лидировать по количеству внутренних рейсов, подсчитали «Ведомости».
Коммерсантъ 06:36
Происшествия
В Пензенской области задержали криминального авторитета
Как было установлено следствием, авторитетом преступник стал в 2014 году, и уже в этом качестве обязал подчиняться его распоряжениям всех участников криминальной среды с более низкими статусами на территории нашего региона.
1pnz.ru 06:35
Политика
Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте.
Известия 05:35
Экономика
Собянин выделил на поддержку бизнеса 70 миллиардов рублей
Объем поддержки московского бизнеса по всем трем пакетам мер составит порядка 70 миллиардов рублей.
Российская газета 05:49
Авто
Появились первые «живые» фото нового Haval H5
Снимками бывшего Great Wall Hover, сменившего пять лет назад название на Haval H5, поделился пользователь форума китайского портала Autohome.
Авторамблер 05:35
Происшествия
В больнице Краснодара пенсионер задушил соседа по палате
Ночью 18 апреля 2020 года пенсионеру померещилось, что он находится дома, а его сосед по палате незаконно пробрался в помещение.
Российская газета 06:02
Общество
Дочь не узнала поседевшего за два месяца в Ухане отца-медика
За два месяца напряженной работы 39-летний медбрат полностью поседел. После возвращения в Гуйчжоу Бэньсюэ с порога позвал трехлетнюю дочь.
Lenta.ru 00:15
Футбол
Кокорин объяснил, почему удалил фото Путина из Instagram
МК-Спорт вчера в 11:13
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева дали дочери необычное имя
Сегодня пара решила рассекретить имя малышки, и оно оказалось необычным. Козловский и Зуева назвали дочь Ода Валентина.
Super.ru вчера в 08:07
Происшествия
Умер начальник отдела охраны общественного порядка ЗАО Москвы
Начальник отдела охраны общественного порядка управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД России по Москве полковник полиции Игорь Хвенько скончался в Москве на 58-м году жизни в понедельник, 20 апреля.
Известия 06:36
Общество
113 новых случаев коронавируса подтвердили в Нижегородской области
Региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о том, что в Нижегородской области за последние сутки были зафиксированы 113 новых случаев заражения COVID-19.
RuNews24.ru 06:34
Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Коммерсантъ 07:13
Общество
Аномально холодная погода ожидается в европейской части России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в европейской части России ожидается аномально холодная погода.
RT на русском вчера в 22:36
Политика
Путин сказал, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди
Президент на совещании по эпидемиологической обстановке в России 20 апреля заявил, что пик пандемии коронавируса в России еще не пройден.
Комсомольская правда 07:13
Здоровье
«Вакциной» от коронавируса назвал бессимптомных носителей вирусолог
В интервью НСН специалист заявил, что таких носителей нельзя назвать больными. В данную категорию попадают в основном дети и молодые люди.
Live24 02:05
Общество
Собянин рассказал о диагностике коронавируса в Москве
Диагностика позволяет все больше выявлять пациентов с лёгкой формой коронавируса или без симптоматики, медицинская сеть работает в нормальном плановом режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии коронавирусного стационара в ГКБ номер 24.
РИА Новости 05:22
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной рассказал о продолжении лечения артистки
Певица Надежда Бабкина продолжает лечение в больнице, передает РИА "Новости" со ссылкой на исполнительного директора ее театра "Русская песня" Антона Собянина.
Газета.Ru 05:06
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Шоу-бизнес
«Это ее убьет»: внучка тайно продала долю в квартире Шукшиной
Внучка писателя Василия Шукшина Анна продала свою долю в квартире на улице Бочкова, которую ей подарила бабушка, Лидия Федосеева-Шукшина, без ее ведома.
Газета.Ru 05:12