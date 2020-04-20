Коронавирус

КомпанияКомпанияКостин оценил потери российских банков от пандемии в 2,5 трлн рублей

Ввиду ситуации с пандемией коронавируса российские банки могут лишиться около 2,5 триллиона рублей. В такую сумму оценил потери сектора глава ВТБ Андрей Костин.
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с чего всё началось

Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии

Речь идет о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц. Это может произойти в случае каскада неплатежей со стороны предприятий по кредитам, сказал Костин в интервью РБК.
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