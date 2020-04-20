Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксКостин оценил потери банков от коронавируса в сумму до 2,5 трлн рублей

Принятый правительством комплекс мер по поддержке компаний, пострадавших от коронавируса, может стоить банковскому сектору порядка 400 млрд рублей, а в случае каскада неплатежей предприятий по кредитам потери банков могут достигнуть 2,5 трлн рублей, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью РБК.
Читать в источнике
Комментировать158
с чего всё началось

Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии

Речь идет о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц. Это может произойти в случае каскада неплатежей со стороны предприятий по кредитам, сказал Костин в интервью РБК.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Костин: доходы банков во II квартале могут уйти в минус

Московский Комсомолецвчера в 17:52

Костин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии

Коммерсантъвчера в 18:24

Костин оценил риски банков в 2,5 трлн рублей потерь из-за пандемии

Ведомостивчера в 18:12

Костин оценил потери банков от коронавируса в сумму до 2,5 трлн рублей

Интерфаксвчера в 17:53

Глава ВТБ рассказал о возможных потерях российских банков из-за коронавируса

RT на русскомвчера в 19:30

Костин заявил, что банки РФ могут потерять порядка 2,5 трлн рублей из-за коронавируса

ТАССвчера в 17:36

Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 10:31, Ашберн
Футбол

Воспитанник «Локомотива» Самохвалов скончался в возрасте 22 лет

РИА Новости 10:26
Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
2,1K
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,9K
Здоровье

В РКБ имени Куватова начали замену сотрудников

Сотрудники республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе отправятся в обсерватор или на домашнюю самоизоляцию после двух недель работы вахтовым методом.
Московский Комсомолец 06:39
44
Общество

Ростовчане устроили онлайн-митинг против режима самоизоляции

REGNUM 09:35
292
Общество

Суд смягчил срок активисту Котову

Газета.Ru 10:01
38
Общество

В Саратовской области заработал пропускной режим. Правила и штрафы

С сегодняшнего дня, 20 апреля, на территории Саратовской области начал действовать пропускной режим.
Четвертая Власть 00:23
57
Общество

Собянин объявил о продлении режима самоизоляции до 1 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении до 1 мая режима самоизоляции, введенного для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 07:38
378
Армия и оружие

В Сирии американцы вновь перекрыли дорогу российскому патрулю

Сегодня на севере Сирии у города Рас эль-Айн (провинция Хасака), американские военные перекрыли дорогу перед автомобилями военной полиции ВС РФ.
Недвижимость.RU 10:17
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
2,9K
Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
1,8K
Политика

Клинические испытания вакцины от COVID-19 в России могут начать 1 июня

Клинические испытания вакцины от COVID-19 в России могут начать 1 июня, сообщил глава исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на совещании с президентом РФ Владимиром Путины.
Sibnovosti.ru 10:16
1
Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
1,7K
Общество

Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
3
Шоу-бизнес

В сеть попало видео празднования Пасхи в семье Анастасии Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео того, как семья актрисы подготовилась к празднованию Пасхи.
Popcornnews.ru 09:40
6
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

В центре Владикавказа собрались недовольные введённым из-за коронавируса режимом самоизоляции.
RT на русском 08:07
3,5K
Общество

Сергей Цивилёв прокомментировал слова президента

Глава Кузбасса оперативно отреагировал на слова Владимира Путина о эффективности мер борьбы с распространением коронавируса на территории региона.
Московский комсомолец Кузбасс 08:48
7
Футбол

Самир Насри пропал в ОАЭ во время карантина

Игрок перестал выходить на связь с клубом, улетев во время карантина в ОАЭ (Дубай).
Metaratings вчера в 12:44
Гаджеты

Xiaomi выпустит «облегченную» версию смартфона Redmi K30 5G

Профиль 09:09
Наука

Каждый пятый крупный морской вид может исчезнуть в ближайшие 100 лет

Planet Today 18 апреля в 13:44
17
Космос

Роскосмос показал «Ракету Победы»

Роскосмос опубликовал снимки грузового космического корабля «Прогресс МС-14» и «Ракеты Победы» — носителя «Союз-2.1а» с нанесённым на него логотипом 75-й годовщины Победы, георгиевской ленты и орденов Великой Отечественной войны.
News.ru 18 апреля в 08:58
11
Происшествия

В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка

В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
6
Хоккей

Хоккеист ЦСКА Григоренко подписал контракт с «Коламбусом»

Хоккеист московского ЦСКА Михаил Григоренко подписал контракт с "Коламбусом", сообщает агент игрока Дэн Мильштейн в Twitter.
Газета.Ru 10:18
Наука

Ученые назвали период, когда наиболее опасен заболевший коронавирусом

Live24 05:59
7
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
540
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
773
Армия и оружие

Минобороны Белоруссии оценило возможность проведения парада 9 мая

Складывающаяся в Белоруссии эпидемиологическая обстановка позволяет Вооруженным силам страны проводить плановые мероприятия боевой подготовки, включая проведение парада в Минске по случаю 75-летия победы в Великой отечественной войне 9 мая, говорится в письме министерства обороны страны за подписью руководителя ведомства Виктора Хренина.
РИА Новости 09:19
66
Общество

В Свердловской области ограничат продажу алкоголя

Российская газета 08:21
106
Общество

Навальный запустил петицию с требованием прямых выплат россиянам

Политик Алексей Навальный в рамках кампании «5 шагов для России» потребовал от государства прямых выплат гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса.
Дождь 09:11
10
Общество

Коронавирус выявлен уже в 27 районах Нижегородской области

Случаи заражения коронавирусом подтверждены в 27 районах и городских округах (включая Нижний Новгород) Нижегородской области.
Время Н 18 апреля в 10:58
122
Как работают Яндекс.Новости?
Главное