Коронавирус
КомпанияКостин оценил потери российских банков от пандемии в 2,5 трлн рублей
Ввиду ситуации с пандемией коронавируса российские банки могут лишиться около 2,5 триллиона рублей. В такую сумму оценил потери сектора глава ВТБ Андрей Костин.
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с чего всё началось
В 2019 году чистая прибыль банковского сектора составила 1,7 трлн руб. в текущих ценах, что стало номинально рекордным результатом. Последний раз банковский сектор показывал чистые убытки в 1999 году, свидетельствует отчетность Банка России.РБКвчера в 17:00
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Глава ВТБ рассказал о возможных потерях российских банков из-за коронавируса
RT на русскомвчера в 19:30
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Энергетика
Цена на нефть WTI опустилась ниже $14 за баррель
Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent упала на 36,6%, до $13,37 за баррель по состоянию на 13:47 мск.
РБК 06:50
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Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Общество
Собянин: меры самоизоляции в Москве продлятся до 1 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным объявил, что принятые меры по самоизоляции продлеваются в столице до 1 мая, передает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:03
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК вчера в 00:19
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
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RT на русском 08:07
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Экономика
«ФСК ЕЭС» ожидает в 2020 году снижение прибыли почти в два раза
"ФСК ЕЭС" ожидает в 2020 году снижение прибыли почти в два раза - до 29,5 млрд рублей, скорректированной EBITDA - до 122 млрд рублей (-6% г/г), следует из материалов компании к годовому общему собранию акционеров.
Finam.Ru 07:38
Наука
Назвали период, когда заболевший коронавирусом наиболее опасен
В течение 32 дней с момента появления первых симптомов у 94 человек взяли 414 мазков.
Evo-rus.com 06:21
Общество
Медики Петербурга из-за заражения COVID-19 получат до 500 тысяч рублей
В случае трагического исхода (смерть медицинского работника в связи с заражением коронавирусной инфекцией) выплаты в размере один миллион рублей получат пропорционально члены его семьи.
Российская газета 07:05
Общество
В Москве 60 выздоровевших от коронавируса стали донорами плазмы
«Люди начали откликаться, и на сегодняшний день в Москве такими донорами стали уже 60 человек», — цитирует Ракову ТАСС.
RT на русском 05:56
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин намерен провести в режиме видеоконференции совещание с экспертами, посвященное ситуации с коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
ПРАЙМ 05:28
Общество
Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru 18 апреля в 19:58
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
Культура
Минкульт возместит потери музеев и театров
Министерство культуры планирует восполнить потери крупных театров и музеев в течение 3 месяцев.
Орфей 07:00
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Здоровье
В Саратове озвучили стоимость лечения больного с коронавирусом
Озвучил чиновник и стоимость лечения одного пациента - 150 тысяч рублей.
Регион 64 05:53
Здоровье
19 апреля в Тверской области подтверждены 33 новых случая коронавируса
В Тверской области 270 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией лабораторно подтверждены в Тверской области на 19 апреля.
Афанасий-бизнес вчера в 04:22
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В больнице Краснодара пенсионер задушил соседа по палате
Ночью 18 апреля 2020 года пенсионеру померещилось, что он находится дома, а его сосед по палате незаконно пробрался в помещение.
Российская газета 06:02
Общество
Кабмин выделил 1,3 млрд руб. Росгвардии на закупку медицинской техники
Правительство России выделило Росгвардии около 1,3 млрд руб. на закупку аппаратов ИВЛ и других медицинских приборов для лечения коронавирусной инфекции.
РБК 07:34
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В Уфе отменен первый российский штраф за нарушение самоизоляции
Ведомство указало, что полиция неверно квалифицировала нарушение: оно подпадает под ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (предусматривает штраф от 1 тыс. руб.).
Коммерсантъ 07:30
Политика
Мишустин: ряд регионов не освоил средства для борьбы с пандемией
Регионы плохо осваивают средства, выделяемые на борьбу с коронавирусом, заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
BFM.ru 07:20
Здоровье
В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России
Уровень летальных случаев считается экспертами ВОЗ очень низким. В ВОЗ оценили уровень смертности от коронавируса в России.
Piter.tv 06:40
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху.
Вечерняя Москва вчера в 09:05
Экономика
АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Общество
Суд Лондона перенес слушания по экстрадиции Олега Тинькова в США
Судебные слушания об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которые должны были состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 27 апреля, перенесены на более позднюю дату.
ТАСС 06:48
Общество
В России из-за пандемии упростили регистрацию на бирже труда
Москва, 20 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Оставшимся без работы гражданам России стало проще встать на биржу труда.
REGNUM 07:10
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
Политика
Кремль признал нехватку средств для борьбы с коронавирусом в регионах
В некоторых регионах не хватает средств для борьбы с коронавирусом — аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), индивидуальных средств защиты, коечных мест, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:57