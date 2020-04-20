В 2019 году чистая прибыль банковского сектора составила 1,7 трлн руб. в текущих ценах, что стало номинально рекордным результатом. Последний раз банковский сектор показывал чистые убытки в 1999 году, свидетельствует отчетность Банка России.

с чего всё началось

Ввиду ситуации с пандемией коронавируса российские банки могут лишиться около 2,5 триллиона рублей. В такую сумму оценил потери сектора глава ВТБ Андрей Костин.

Костин оценил потери российских банков от пандемии в 2,5 трлн рублей

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 617

Общество Собянин: меры самоизоляции в Москве продлятся до 1 мая Мэр Москвы Сергей Собянин во время совещания с президентом России Владимиром Путиным объявил, что принятые меры по самоизоляции продлеваются в столице до 1 мая, передает телеканал "Россия 24". 1

Общество Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 814

Экономика «ФСК ЕЭС» ожидает в 2020 году снижение прибыли почти в два раза "ФСК ЕЭС" ожидает в 2020 году снижение прибыли почти в два раза - до 29,5 млрд рублей, скорректированной EBITDA - до 122 млрд рублей (-6% г/г), следует из материалов компании к годовому общему собранию акционеров.

Наука Назвали период, когда заболевший коронавирусом наиболее опасен В течение 32 дней с момента появления первых симптомов у 94 человек взяли 414 мазков. 3

Общество Медики Петербурга из-за заражения COVID-19 получат до 500 тысяч рублей В случае трагического исхода (смерть медицинского работника в связи с заражением коронавирусной инфекцией) выплаты в размере один миллион рублей получат пропорционально члены его семьи. 20

Политика Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин намерен провести в режиме видеоконференции совещание с экспертами, посвященное ситуации с коронавирусом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 260

Шоу-бизнес Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска» Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым. 36

Культура Минкульт возместит потери музеев и театров Министерство культуры планирует восполнить потери крупных театров и музеев в течение 3 месяцев. 4

Происшествия В больнице Краснодара пенсионер задушил соседа по палате Ночью 18 апреля 2020 года пенсионеру померещилось, что он находится дома, а его сосед по палате незаконно пробрался в помещение. 26

Происшествия В Уфе отменен первый российский штраф за нарушение самоизоляции Ведомство указало, что полиция неверно квалифицировала нарушение: оно подпадает под ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» (предусматривает штраф от 1 тыс. руб.). 2

Шоу-бизнес Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху. 43

Экономика АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом. 169

Общество Названы регионы с приростом и убылью населения В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование. 319

Общество Суд Лондона перенес слушания по экстрадиции Олега Тинькова в США Судебные слушания об экстрадиции в Соединенные Штаты российского бизнесмена Олега Тинькова, которые должны были состояться в Вестминстерском магистратском суде в Лондоне 27 апреля, перенесены на более позднюю дату. 5

Общество В России из-за пандемии упростили регистрацию на бирже труда Москва, 20 апреля 2020, 14:10 — REGNUM Оставшимся без работы гражданам России стало проще встать на биржу труда.

Космос В направлении Земли летит новая комета В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий. 3