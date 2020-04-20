Коронавирус
КомпанияКостин оценил потери российских банков от пандемии в 2,5 трлн рублей
Ввиду ситуации с пандемией коронавируса российские банки могут лишиться около 2,5 триллиона рублей. В такую сумму оценил потери сектора глава ВТБ Андрей Костин.
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Речь идет о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц. Это может произойти в случае каскада неплатежей со стороны предприятий по кредитам, сказал Костин в интервью РБК.РБКвчера в 17:00
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Глава ВТБ рассказал о возможных потерях российских банков из-за коронавируса
RT на русскомвчера в 19:30
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