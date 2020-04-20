Речь идет о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц. Это может произойти в случае каскада неплатежей со стороны предприятий по кредитам, сказал Костин в интервью РБК.

с чего всё началось

Ввиду ситуации с пандемией коронавируса российские банки могут лишиться около 2,5 триллиона рублей. В такую сумму оценил потери сектора глава ВТБ Андрей Костин.

Костин оценил потери российских банков от пандемии в 2,5 трлн рублей

Общество Названы регионы с приростом и убылью населения В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование. 350

Общество Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса Во время совещания с президентом России директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург назвал коронавирус «очень хитрым» из-за некоторых его свойств. 143

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. 796

Общество Центр Кантора выявил рост антисемитизма в мире Центр Кантора выявил рост антисемитизма в мире 20 апреля Центр Кантора по изучению современного европейского еврейства при Тель-Авивском университете (Израиль) представил доклада об уровне антисемитизма в мире за 2019 год.

Авто «Копейке» ВАЗ-2101 исполнилось 50 лет 19 апреля 2020 года исполняется 50 лет с начала производства легендарной вазовской «Копейки». 41

Политика На Украине наградили бывшего эсэсовца Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест. 15

Здоровье Вице-губернатор поручил готовить перинатальный центр к приему больных коронавирусом Выслушав министра, Александр Стрелюхин потребовал уже сегодня открыть перинатальный центр к приему пациентов с подозрением на коронавирус.

Футбол Футболист брестского «Динамо»: не пытался ударить арбитра после игры Защитник брестского футбольного клуба "Динамо" Евгений Хачериди опроверг информацию о том, что он пытался ударить арбитра в подтрибунном помещении после матча чемпионата Белоруссии против "Витебска", однако принес извинения судье за свое поведение.

Экономика Bloomberg: спрос на наличные в РФ увеличивался после обращений Путина В воскресенье, 19 апреля, журналисты агентства Bloomberg обратили внимание на то, что в России с начала марта банки выдали около 1 триллиона рублей наличных денег. 745

Армия и оружие Испанская газета ABC рассказала о преимуществах АК перед M16 За десятки лет автомат Калашникова стал символом безупречности. И он этого действительно заслуживает.

Происшествия Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС. 165

Шоу-бизнес Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Агаты Муцениеце Актер Павел Прилучный в прямом эфире Instagram ответил на обвинения своей супруги, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении, и посоветовал не вмешиваться в чужие дела. 173

Финансы Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть Рубль на открытии торгов на Мосбирже в понедельник, 20 апреля, существенно подешевел к доллару и евро.

Шоу-бизнес Российские пользователи «атаковали» Instagram Джонни Деппа В августе 2019 года русскоязычные пользователи Сети завалили комментариями Instagram американского актера Сильвестра Сталлоне. 1

Политика Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения «Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава. 1,1K

Общество «Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно В рамках партнерства тестирование проводят лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест», использующие тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-Технология», а также экспресс-тесты компании EMG, в которую инвестировал Российский фонд прямых инвестиций. 221

Общество Меркель оценила ситуацию с распространением коронавируса в Германии Смягчить ограничительные меры с 20 апреля в Германии официально позволено, в частности, магазинам площадью менее 800 квадратных метров, автосалонам, велосипедным и книжным магазинам могут начать работу. 1