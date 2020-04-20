Коронавирус

КомпанияКомпанияКостин оценил потери российских банков от пандемии в 2,5 трлн рублей

Ввиду ситуации с пандемией коронавируса российские банки могут лишиться около 2,5 триллиона рублей. В такую сумму оценил потери сектора глава ВТБ Андрей Костин.
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Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии

Речь идет о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц. Это может произойти в случае каскада неплатежей со стороны предприятий по кредитам, сказал Костин в интервью РБК.
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Костин: банки РФ могут потерять до 2,5 трлн руб. из-за пандемии

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Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии

РБКвчера в 17:00
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Армия и оружие

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Общество

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Общество

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Общество

Путину доложили об «очень хитром» свойстве коронавируса

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Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

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Общество

Центр Кантора выявил рост антисемитизма в мире

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Коммерсантъ 09:59
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«Копейке» ВАЗ-2101 исполнилось 50 лет

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Автоновости дня 18 апреля в 08:42
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Здоровье

В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету

Москва, 20 апреля 2020, 17:12 — REGNUM Пандемия коронавируса может начать свой спад к лету 2020 года.
REGNUM 10:12
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Общество

Голикова сообщила о 285 очагах распространения коронавируса в России

В России зафиксировано 285 очагов распространения коронавируса COVID-19, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Коммерсантъ 08:46
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Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
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Политика

На Украине наградили бывшего эсэсовца

Как пишет strana.ua, в городе Калуш в Ивано-Франковской области ветерану 14-ой дивизии Ваффен СС "Галиция" Василю Наконечному вручили рыцарский крест.
Российская газета 02:40
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Вице-губернатор поручил готовить перинатальный центр к приему больных коронавирусом

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Четвертая Власть 10:50
Футбол

Футболист брестского «Динамо»: не пытался ударить арбитра после игры

Защитник брестского футбольного клуба "Динамо" Евгений Хачериди опроверг информацию о том, что он пытался ударить арбитра в подтрибунном помещении после матча чемпионата Белоруссии против "Витебска", однако принес извинения судье за свое поведение.
РИА Новости 11:47
Экономика

Bloomberg: спрос на наличные в РФ увеличивался после обращений Путина

В воскресенье, 19 апреля, журналисты агентства Bloomberg обратили внимание на то, что в России с начала марта банки выдали около 1 триллиона рублей наличных денег.
Piter.tv вчера в 13:58
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Здоровье

В Екатеринбурге у 78 пациентов и врачей заподозрили коронавирус

RT на русском 08:13
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Армия и оружие

Испанская газета ABC рассказала о преимуществах АК перед M16

За десятки лет автомат Калашникова стал символом безупречности. И он этого действительно заслуживает.
Российская газета 07:04
Происшествия

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Общество

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Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть

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Армия и оружие

Пилот МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО

Ролик появился на канале Fighterbomber в Youtube. На видео МиГ-31 приближается к истребителю НАТО и приветствует его пилота.
Суть событий вчера в 09:20
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Шоу-бизнес

Российские пользователи «атаковали» Instagram Джонни Деппа

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Взгляд.ру 11:45
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Общество

Из-за коронавируса вводится карантин в Балтайском районе

В Балтайском районе Саратовской области из-за ситуации с распространением коронавируса принято решение ввести карантин.
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Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

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Общество

Меркель оценила ситуацию с распространением коронавируса в Германии

Смягчить ограничительные меры с 20 апреля в Германии официально позволено, в частности, магазинам площадью менее 800 квадратных метров, автосалонам, велосипедным и книжным магазинам могут начать работу.
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АвтоВАЗ изменил условия гарантии автомобилей Lada

«АвтоВАЗ» поручил дилерским центрам LADA проверять все приезжающие на гарантийный ремонт или ТО автомобили на наличие чип-тюнинга.
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