Коронавирус

Газета.RuГазета.RuКостин рассказал о потерях банков в период пандемии

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, сколько российские банки потеряют в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК. Он отметил, что банковский сектор, по "самой пессимистичной оценке", может потерять порядка 2,5 трлн рублей.
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с чего всё началось

Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии

Речь идет о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц. Это может произойти в случае каскада неплатежей со стороны предприятий по кредитам, сказал Костин в интервью РБК.
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ТАССвчера в 17:36

Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии

РБКвчера в 17:00
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Экономика

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Общество

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Общество

Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 4785 человек

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Финансы

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

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Происшествия

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СК занялся уголовным делом по факту нападения на фельдшера скорой медицинской помощи в Кирово-Чепецке, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.
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Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы.
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Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
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Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть

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Ночью в Калужской области от коронавируса скончался ещё один человек

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За прошедшие сутки в республике выявили 39 случаев заболевания COVID-19 – это новый антирекорд.
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Опубликованы изображения материнских плат MSI на чипсете Intel Z490

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На Кубани скончались три пациента с коронавирусом

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В Челябинской области умер первый пациент с коронавирусом

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