Речь идет о потенциальных потерях от кредитования физических и юридических лиц. Это может произойти в случае каскада неплатежей со стороны предприятий по кредитам, сказал Костин в интервью РБК.

с чего всё началось

Ввиду ситуации с пандемией коронавируса российские банки могут лишиться около 2,5 триллиона рублей. В такую сумму оценил потери сектора глава ВТБ Андрей Костин.

Костин оценил потери российских банков от пандемии в 2,5 трлн рублей

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