Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.

с чего всё началось

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Политика Трамп намерен приостановить иммиграцию в США Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса. 6

Общество Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля. 856

Общество Доктор Мясников рассказал о знаковом событии для лечения коронавируса Амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 является знаковым событием для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Политика В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН. 15

Здоровье Александр Мясников и эксперты ВЭБа предложили реформу медицины Глава инфоцентра по коронавирусу Александр Мясников и эксперты Института ВЭБа подготовили доклад «COVID-19: Вызов здравоохранению», сообщает РБК со ссылкой на документ. 12

Технологии Коронавирус стал еще опасней из-за мутаций Коронавирус мутировал и приобрел по меньшей мере 30 различных штаммов, что может значительно усложнить борьбу с распространением пандемии. 12

Энергетика Стоимость барреля нефти ушла в минус Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP. 5

Общество 16 новых зараженных коронавирусом выявили в Самарской области По данным оперштаба региона на 12:00 понедельника, 20 апреля, на территории Самарской области за сутки подтверждены в установленном порядке 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 122

Общество Режим самоизоляции в России могут продлить до середины мая Москва, 21 апреля 2020, 02:21 — REGNUM Граждан России, возможно, ожидает продление режима самоизоляции до середины мая 2020 года, передаёт 20 апреля РБК со ссылкой на источники, близкие к федеральным властям. 3,9K

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции. 294

Космос Китайцы представили методику хранения и обработки лунных образцов В соответствии с требованиями миссии GRAS сформирован план предварительной обработки, хранения и подготовки лунного образца.

Политика Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. 2,6K

Экономика Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%. 13

Экономика Цены на хлеб выросли в некоторых районах Забайкалья Министр экономического развития Забайкальского края Александр Бардалеев во время прямого эфира в Instagram 21 апреля заявил о росте цен на хлеб в некоторых районах Забайкалья. 1

Экономика S7 и «Победа» не смогут получить отсрочку при уплате налогов Авиакомпании могут не получить отсрочку при уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов во втором квартале 2020 года.

Кино Барри Дженкинс намекнул на продолжение «Лунного света» Американский режиссер и сценарист Барри Дженкинс, известный по фильмам «Лунный свет» и «Лекарство от меланхолии», рассказал о том, что может снять продолжение «Лунного света».