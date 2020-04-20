Финансы

ВедомостиВедомостиКостин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Читать в источнике
Комментировать1K
с чего всё началось

Глава ВТБ Андрей Костин — РБК: «К великой изоляции пришли все»

Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Глава ВТБ прогнозирует укрепление рубля в 2021 году

Коммерсантъ00:40

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

РИА Новости02:25

Костин ожидает, что курс рубля укрепится в 2021 году

ТАСС01:36

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Известия00:55

Сладкое с горьким: Костин перепутал укрепление рубля с реальностью

News.ru14:07

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

РБК00:00

Глава ВТБ дал прогноз относительно курса рубля и доллара

РЕН ТВвчера в 17:47
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 23:26, Ашберн

Комментарии

Общество

Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом

Врач Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1", что уже переболел COVID-19.
РИА Новости 12:24
636
Политика

Трамп намерен приостановить иммиграцию в США

Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса.
REGNUM 23:08
6
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
856
Общество

Доктор Мясников рассказал о знаковом событии для лечения коронавируса

Амбулаторное лечение пациентов с COVID-19 является знаковым событием для борьбы с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 22:27
Политика

В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса

Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН.
REGNUM 22:45
15
Здоровье

Александр Мясников и эксперты ВЭБа предложили реформу медицины

Глава инфоцентра по коронавирусу Александр Мясников и эксперты Института ВЭБа подготовили доклад «COVID-19: Вызов здравоохранению», сообщает РБК со ссылкой на документ.
BFM.ru 12:35
12
Технологии

Коронавирус стал еще опасней из-за мутаций

Коронавирус мутировал и приобрел по меньшей мере 30 различных штаммов, что может значительно усложнить борьбу с распространением пандемии.
Lenta.ru 20:59
12
Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
5
Политика

Разведка США изучает данные об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына

Известия 23:07
Общество

16 новых зараженных коронавирусом выявили в Самарской области

По данным оперштаба региона на 12:00 понедельника, 20 апреля, на территории Самарской области за сутки подтверждены в установленном порядке 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:04
122
Футбол

Мэр Мадрида: нельзя было пускать фанатов на матч «Ливерпуль» — «Атлетико»

ИА Красная Весна 18 апреля в 18:52
Общество

Число зараженных коронавирусом превысило 60 человек в Забайкалье

В Забайкалье за прошедшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на шесть.
Московский Комсомолец Чита 21:52
12
Авто

В России увеличился список авто, попадающих под налог на роскошь

SpeedMe 23:21
8
Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
8,8K
Общество

Режим самоизоляции в России могут продлить до середины мая

Москва, 21 апреля 2020, 02:21 — REGNUM Граждан России, возможно, ожидает продление режима самоизоляции до середины мая 2020 года, передаёт 20 апреля РБК со ссылкой на источники, близкие к федеральным властям.
REGNUM 19:21
3,9K
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 18:52
294
Космос

Китайцы представили методику хранения и обработки лунных образцов

В соответствии с требованиями миссии GRAS сформирован план предварительной обработки, хранения и подготовки лунного образца.
V-kosmose.com 18 апреля в 10:53
Происшествия

В Таиланде обнаружили российских туристов, живущих в пещере

В Таиланде полиция обнаружила российских туристов, живущих в пещере, сообщает Chiang Rai Times.
РИА Новости 09:14
165
Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
2,6K
Экономика

Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году

Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%.
РБК 17:37
13
Экономика

Цены на хлеб выросли в некоторых районах Забайкалья

Министр экономического развития Забайкальского края Александр Бардалеев во время прямого эфира в Instagram 21 апреля заявил о росте цен на хлеб в некоторых районах Забайкалья.
Чита.Ру 22:05
1
Здоровье

В Амурской области выявлено два новых случая коронавируса

В Амурской области выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
АСН24 вчера в 03:47
21
Армия и оружие

Белоруссия не собирается отменять парад 9 мая из-за коронавируса

URA.Ru 09:14
88
Шоу-бизнес

Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа

РИА Новости 11:05
3
Экономика

S7 и «Победа» не смогут получить отсрочку при уплате налогов

Авиакомпании могут не получить отсрочку при уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов во втором квартале 2020 года.
РБК 22:59
Здоровье

Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
735
Общество

Песков ответил, когда примут решение о продлении режима самоизоляции

На следующей неделе медики возможно отметят "первые признаки выхода на плато" по коронавирусу.
РИА Новости Крым вчера в 08:15
3,9K
Кино

Барри Дженкинс намекнул на продолжение «Лунного света»

Американский режиссер и сценарист Барри Дженкинс, известный по фильмам «Лунный свет» и «Лекарство от меланхолии», рассказал о том, что может снять продолжение «Лунного света».
Культуромания 12:08
Космос

Первая межзвездная комета оказалась необычным объектом

Credit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), M. Cordiner & S. Milam; NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello Высокая скорость межзвездной кометы 2I/Borisov в момент прохождения через Солнечную систему, составляющая 33 километра в секунду, указывает на то, что она, вероятно, была выброшена из своей системы либо проходящей звездой, либо гигантской планетой.
Ин-спейс.ру 11:00
1
Общество

Число жертв коронавируса в мире превысило 170 тысяч человек

Вечерняя Москва 21:18
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное