Финансы
РБККостин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн
Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.
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с чего всё началось
Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин считает, что государство должно увеличить объем дополнительных заимствований на покрытие затрат, связанных с распространением коронавируса, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).Ведомостивчера в 08:28
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Костин призвал увеличить госдолг России до 6 трлн рублей на антикризисные траты
Компаниявчера в 09:12
Глава ВТБ Андрей Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до 6 триллионов рублей
Эхо Москвывчера в 20:07
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Фондовый рынок США снова растёт
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