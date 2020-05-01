с чего всё началось

Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.

Общество В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции. 13

Общество В общественный транспорт Подмосковья прекратят пускать без маски «Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — цитирует пресс-служба первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анну Кротову. 190

Общество Эксперты оценили влияние очередей в метро в Москве на рост случаев вируса Очереди в метро в Москве, которые образовались в первый день после ввода цифровых пропусков 15 апреля, и рост заболеваемости COVID-19 могут быть связаны, однако в первую очередь прирост подтвержденных случаев вызван расширением тестирования, сообщил в беседе с РБК доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн. 6

Общество В Испании задержали бывшего депутата Госдумы В испанском городе Аликанте задержали бывшего депутата Госдумы и зампреда Ставропольского края Андрея Мургу. 356

Общество Лукашенко не проходил тест на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо. 76

Экономика Фондовый рынок США снова растёт Нью-Йорк, США, 29 апреля 2020, 18:41 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США снова растут 29 апреля, после закрытия прошлой сессии в «красной зоне».

Политика Глава Северной Осетии на допустит празднества окончания Второй мировой Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что не допустит празднования в республике 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны. 4

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Общество Медицинские маски названы потенциальным источником опасности Медицинские маски могут быть потенциальным источником болезни, об этом заявил исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин. 577

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Шоу-бизнес Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май» Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги. 22

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