с чего всё началось

Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.

Общество Маск объявил о распродаже имущества Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla. 322

Общество Ставропольцы проводили главу города Андрея Джатдоева в последний путь Маршрут накануне на своей странице в Instagram подробно расписал губернатор края Владимир Владимиров, призвав жителей выйти на улицы и с соблюдением социальной дистанции проводить Джатдоева в последний путь. 88

Авто Уникальный универсал Tesla Model S выставлен на продажу Стоит отметить, что в 2017 году компания Qwest уже представляла универсал на базе Tesla Model S. Для создания удлиненной задней части были изготовлены углепластиковые панели, а для того, чтобы обеспечить точную работу системы автопилотирования тюнеры обращались к инженерам Tesla.

Футбол «Торпедо-БелАЗ» разгромило «Минск» В матче 7 тура Высшей лиги Белоруссии «Торпедо-БелАЗ» с крупным счетом обыграло «Минск» (5:2). В составе хозяев лучшим оказался Валерий Горбачик, который отличился тремя забитыми голами.

Происшествия Нарушитель самоизоляции напал на полицейского в Москве В Москве нарушитель режима самоизоляции, введенного в связи с коронавирусом, напал на сотрудника полиции, возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». 108

Шоу-бизнес Пятый муж Лолиты Милявской подаст на нее в суд Пятый по счету муж Лолиты Милявской объявил о намерении подать на нее в суд. Тридцатого апреля певица объявила, что их официально развели. 40

Здоровье Куйвашев назвал причины низкой смертности от COVID-19 на Среднем Урале Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, почему в регионе такой низкий уровень смертности от коронавируса — всего один случай на 1016 пациентов.

Здоровье В Коммунарке у зараженных коронавирусом нашли новый симптом У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 1,3K

Наука Выявлен новый возможный способ передачи коронавируса Пандемия коронавируса Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. 215

Шоу-бизнес Актриса Татьяна Васильева попала в больницу Народная артистка РФ Татьяна Васильева из-за плохого самочувствия попала в одну из столичных клиник, сообщает ТАСС. 91

Общество Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации. 653

Технологии Microsoft выпустила предрелизную сборку майского обновления Windows 10 Версия Windows 10 19041.208 сейчас доступна только для участников программы Windows Insider, в которой все еще есть ряд проблем. 15

Игры GTA 2 – самая странная часть серии. Там был киберпанк и вид сверху, по игре сняли фильм В Нью-Йорке же сняли 8-минутную короткометражку, одновременно использовавшуюся в качестве рекламы игры и ее вступления: (карта Центрального района Anywhere-Сити) Помимо неопределенной локации, GTA 2 стала единственной частью серии, действие которой разворачивается в будущем.

Здоровье Собянин объяснил создание в Москве временных госпиталей Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что практически во всех странах мира, которые переживают пандемию коронавируса, создают временные госпитали в крупных капитальных сооружениях - торговых центрах и спортивных сооружениях.

Политика Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.