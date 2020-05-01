Финансы

РБКРБККостин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн

Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.
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с чего всё началось
Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин считает, что государство должно увеличить объем дополнительных заимствований на покрытие затрат, связанных с распространением коронавируса, сообщает
 The Wall Street Journal (WSJ).
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Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн

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Глава ВТБ Андрей Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до 6 триллионов рублей

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