Финансы
РБККостин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн
Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.
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с чего всё началось
Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин считает, что государство должно увеличить объем дополнительных заимствований на покрытие затрат, связанных с распространением коронавируса, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).Ведомостивчера в 08:28
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Глава ВТБ Андрей Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до 6 триллионов рублей
Эхо Москвывчера в 20:07
Костин призвал увеличить госдолг России до 6 трлн рублей на антикризисные траты
Компаниявчера в 09:12
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 17:15, Ашберн
Комментарии
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Чехия может открыть границы с четырьмя соседними странами в июле
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек прогнозирует, что республика в июле откроет границы со Словакией, Австрией, Германией и Польшей.
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Задержанного в Испании бывшего вице-премьера Ставрополья отпустили
Бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края, экс-депутат Госдумы Андрей Мурга, объявленный Россией в международный розыск и задержанный в Испании, отпущен под подписку о невыезде до окончательного решения о его экстрадиции, сообщили РИА Новости в Национальном суде Испании.
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Коммерсантъ 13:15
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Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
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Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант»
Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант» Третий сезон популярного проекта выйдет выйдет спустя 12 лет.
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Нефтяные котировки пошли вверх на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+, сокращающей добычу почти на 10 млн барр./сутки.
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Тюнеры из ABT «зарядили» гибридные Audi Q5
Для версии кроссовера Q5 55 TFSI e тюнеры приготовили два варианта 20-дюймовых колесных дисков ABT GR черного цвета: с глянцевым или матовым покрытием и алмазной шлифовкой отдельных элементов.
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Экономика
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Ощутимые последствия пандемии коронавируса проявятся во второй четверти текущего финансового года.
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Маск объявил о распродаже имущества
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Футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о своем отношении к «Ротору».
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Скорректированный прогноз опубликовали ученые из Сингапура. По их прогнозу в России окончание пандемии придется на 8 августа.
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В Северной Осетии не верящие в коронавирус сожгли антенну связи
В Северной Осетии не верящие в существование коронавирусной инфекции сожгли антенну сотовой связи.
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Футбол
Моуринью плакал один раз в карьере и рассказал об этом матче
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Транспорт
Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют
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Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский.
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что сразу после достижения пика инфекции нельзя снимать ограничения.
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