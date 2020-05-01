с чего всё началось

Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.

Общество В общественный транспорт Подмосковья прекратят пускать без маски «Для нераспространения коронавируса с 12 мая пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт», — цитирует пресс-служба первого замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анну Кротову. 208

Общество Джоан Роулинг пожертвовала £1 млн в годовщину битвы за Хогвартс Британская писательница Джоан Роулинг, написавшая серию книг о Гарри Поттере, заявила 2 мая, что на фоне пандемии коронавируса передала на благотворительность £1 млн.

Транспорт «Аэрофлот» расширил продажу субсидируемых авиабилетов из Калининграда «Аэрофлот» вводит новые условия продажи авиабилетов по субсидируемым тарифам по маршруту Калининград — Москва, — цитирует сообщение авиакомпании ТАСС.

Происшествия Задержанного в Испании бывшего вице-премьера Ставрополья отпустили Бывший заместитель председателя правительства Ставропольского края, экс-депутат Госдумы Андрей Мурга, объявленный Россией в международный розыск и задержанный в Испании, отпущен под подписку о невыезде до окончательного решения о его экстрадиции, сообщили РИА Новости в Национальном суде Испании. 3

Происшествия Врач выпал из окна воронежской больницы Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения. 1,4K

Кино Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант» Первый канал покажет продолжение сериала «Диверсант» Третий сезон популярного проекта выйдет выйдет спустя 12 лет. 184

Авто Тюнеры из ABT «зарядили» гибридные Audi Q5 Для версии кроссовера Q5 55 TFSI e тюнеры приготовили два варианта 20-дюймовых колесных дисков ABT GR черного цвета: с глянцевым или матовым покрытием и алмазной шлифовкой отдельных элементов.

Экономика В Эр-Рияде назвали сроки финансовых последствий пандемии Ощутимые последствия пандемии коронавируса проявятся во второй четверти текущего финансового года.

Транспорт Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют Вестибюли еще 45 станций Московского метрополитена временно закроют с 3 мая в связи с низкой нагрузкой. 377

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май» Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги. 22

Космос В марсианском метеорите обнаружены строительные блоки жизни Согласно новому исследованию, знаменитый марсианский метеорит Allan Hills 84001 (ALH84001) содержит углеродосодержащие строительные блоки жизни возрастом 4 миллиарда лет. 3

Общество В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией. 385

Политика Зеленский призвал сделать все для расследования трагедии в Одессе Государство должно сделать все для расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе, заявил в субботу президент Украины Владимир Зеленский. 54