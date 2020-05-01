Финансы
РБККостин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн
Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить101
с чего всё началось
Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин считает, что государство должно увеличить объем дополнительных заимствований на покрытие затрат, связанных с распространением коронавируса, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).Ведомостивчера в 08:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава ВТБ Андрей Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до 6 триллионов рублей
Эхо Москвывчера в 20:07
Костин призвал увеличить госдолг России до 6 трлн рублей на антикризисные траты
Компаниявчера в 09:12
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 15:48, Ашберн
Комментарии
Наука
В США ученые обучают лабрадоров поиску зараженных коронавирусом
Ученые США разрабатывают новую неинвазивную методику диагностики носителей COVID-19. Лабрадоров обучают поиску зараженных коронавирусом.
OAnews 30 апреля в 23:00
Общество
Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 09:52
Общество
Кошка самостоятельно принесла в больницу раненого котенка
В одну из поликлиник турецкого города Стамбул кошка принесла больного котенка, зажав его в зубах.
Наш Брянск.Ru 13:12
Наука
Названа альтернатива маскам для защиты от коронавируса
В качестве альтернативы медицинским маскам врачи предложили пластиковый щиток в качестве альтернативы.
Мой Брянск вчера в 05:02
Общество
Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»
Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM 12:31
Общество
Еще 34 человека с коронавирусом скончались в Москве
За последние сутки в Москве умерло ещё 34 человека, инфицированных коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу.
Интерфакс 15:24
Общество
Названы наиболее зараженные коронавирусом города Подмосковья
Одинцово лидирует среди городов Московской области по количеству зараженных новых коронавирусом.
РЕН ТВ вчера в 23:33
Армия и оружие
В погоне за эксклюзивом на Донбассе журналисты попали в руки СБУ
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su 09:55
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией.
Известия 15:29
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 04:42
Игры
Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Astera 30 апреля в 15:50
Происшествия
Врач выпал из окна воронежской больницы
Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения.
ТАСС 13:15
Общество
Елена Малышева купила скандальный американский особняк в кредит
Обновлено в 17:40 — добавлена информация от ФБК Напомним, ФБК нашёл у Малышевой роскошный особняк в штате Нью-Джерси — всего в 20 км от нью-йоркского района Манхэттен.
Секрет фирмы вчера в 07:29
Наука
Крупнейшие хищные динозавры оказались искусными пловцами
Ученые впервые смогли доказать, что динозавры могли охотиться не только на суши, но и в воде, а следовательно могли плавать.
Деловое.ТВ вчера в 13:09
Общество
Власти объяснили рост случаев COVID-19 в Москве
Рост выявления случаев заражения COVID-19 в Москве связан с увеличением количества референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус.
РБК 08:05
Общество
Лукашенко не проходил тест на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо.
Известия 13:51
Шоу-бизнес
«Выкарабкалась из страшной ситуации»: Бабкина рассказала о своей болезни
Бабкина призналась, что болезнь стала для нее "очень сложным и тяжелым испытанием", пройти через которое она никому не пожелает.
РИА Новости 09:40
Шоу-бизнес
На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной
На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 10:56
Экономика
Экономист рассказал, какие товары взлетят в цене после карантина
После окончания режима самоизоляции и снятия ограничительных мер в России вырастут цены на импортную продукцию и продовольственные товары.
URA.Ru вчера в 05:20
Происшествия
В Одессе почтили память погибших в Доме профсоюзов
В Одессе сотни людей, несмотря введённый из-за коронавируса на карантин, вышли на улицы почтить память жертв трагедии в Доме профсоюзов.
RT на русском 14:35
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос вчера в 02:08
Общество
Попова допустила усиление ограничительных мер после 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если жители России не будут соблюдать режим самоизоляции в майские праздники, то не исключено, что после 12 мая его придется ужесточать.
Профиль вчера в 07:58
Общество
Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать
Российский режиссер Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты.
Lenta.ru 09:58
Общество
Медицинские маски названы потенциальным источником опасности
Медицинские маски могут быть потенциальным источником болезни, об этом заявил исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.
RuNews24.ru 00:44
Политика
Меркель назвала примерную стоимость разработки вакцины от COVID-19
Согласно оценке немецких специалистов, разработка вакцины от COVID-19 потребует около 8 млрд евро.
Экономика сегодня 10:50
Хоккей
Главным тренером ярославского «Локомотива» стал Андрей Скабелка
На должность главного тренера ярославского хоккейного клуба «Локомотив» назначен Андрей Скабелка, сообщила пресс-служба клуба.
Коммерсантъ Ярославль 07:12
Здоровье
В Архангельской области коронавирусом заболели ещё 25 человек
В Поморье за последние сутки подтверждены 25 новых случаев COVID-19.
Двина Сегодня вчера в 05:36
Футбол
Де Брюйне может уйти из «Манчестер Сити» из-за еврокубкового бана
Ранее УЕФА отстранила «Манчестер Сити» от выступлений в еврокубковых турнирах на два года за нарушение правил финансового фейр-плей.
Metaratings 14:35