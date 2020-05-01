с чего всё началось

Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.

Наука В США ученые обучают лабрадоров поиску зараженных коронавирусом Ученые США разрабатывают новую неинвазивную методику диагностики носителей COVID-19. Лабрадоров обучают поиску зараженных коронавирусом.

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 243

Общество Кошка самостоятельно принесла в больницу раненого котенка В одну из поликлиник турецкого города Стамбул кошка принесла больного котенка, зажав его в зубах. 9

Общество Еще 34 человека с коронавирусом скончались в Москве За последние сутки в Москве умерло ещё 34 человека, инфицированных коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в субботу. 105

Армия и оружие В погоне за эксклюзивом на Донбассе журналисты попали в руки СБУ «Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.

Общество В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в населенных пунктах региона, на территории которых наблюдается высокий уровень заражаемости коронавирусной инфекцией. 295

Происшествия Врач выпал из окна воронежской больницы Следователи проводят проверку по факту травмирования врача скорой медицинской помощи Новоусманской районной больницы Воронежской области, выпавшего из окна медучреждения. 1,2K

Общество Елена Малышева купила скандальный американский особняк в кредит Обновлено в 17:40 — добавлена информация от ФБК Напомним, ФБК нашёл у Малышевой роскошный особняк в штате Нью-Джерси — всего в 20 км от нью-йоркского района Манхэттен. 2,2K

Наука Крупнейшие хищные динозавры оказались искусными пловцами Ученые впервые смогли доказать, что динозавры могли охотиться не только на суши, но и в воде, а следовательно могли плавать. 29

Общество Власти объяснили рост случаев COVID-19 в Москве Рост выявления случаев заражения COVID-19 в Москве связан с увеличением количества референс-центров, подтверждающих положительные результаты на коронавирус. 67

Общество Лукашенко не проходил тест на коронавирус Президент Белоруссии Александр Лукашенко не проходил тест на коронавирус, поскольку чувствует себя хорошо. 48

Происшествия В Одессе почтили память погибших в Доме профсоюзов В Одессе сотни людей, несмотря введённый из-за коронавируса на карантин, вышли на улицы почтить память жертв трагедии в Доме профсоюзов. 9

Общество Попова допустила усиление ограничительных мер после 12 мая Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что если жители России не будут соблюдать режим самоизоляции в майские праздники, то не исключено, что после 12 мая его придется ужесточать. 2,3K

Общество Михалков обвинил Билла Гейтса в желании всех чипировать Российский режиссер Никита Михалков заподозрил миллиардера и филантропа Билла Гейтса в желании чипировать всех людей планеты. 297

Общество Медицинские маски названы потенциальным источником опасности Медицинские маски могут быть потенциальным источником болезни, об этом заявил исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин. 577

Хоккей Главным тренером ярославского «Локомотива» стал Андрей Скабелка На должность главного тренера ярославского хоккейного клуба «Локомотив» назначен Андрей Скабелка, сообщила пресс-служба клуба.