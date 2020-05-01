с чего всё началось

Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.

Происшествия Выгуливавший собаку житель Подмосковья напал на полицейских ТАСС со ссылкой на источник сообщил о том, что подозреваемый выгуливал собаку и напал с ножом на полицейских из-за замечания по поводу выгула, нарушающего правила самоизоляции. 91

Общество Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничительные меры Эксперт отметил, что увеличение числа граждан нарушающих режим самоизоляции, может привести росту случаев летальных исходов среди групп риска в результате заражения коронавирусом. 514

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева подала в суд на продюсера «Ласковый май» Андрей Разин никогда не скрывал своего нынешнего отношения к телеведущей Лере Кудрявцевой, однако, сама блондинка держала себя в руках и хранила гордое молчание, даже простила ему прошлогоднее высказывание о том, что она, якобы, оказывает интимные услуги за деньги. 31

Футбол Депутат ответила на слова Уткина о «Роторе» и Волгограде Депутат Госдумы от Волгоградской области Ирина Гусева отреагировала на слова известного спортивного журналиста Василия Уткина о Волгограде и местном клубе «Ротор». 1

Экономика Эксперт рассказал о признаках финансового мошенничества Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал о признаках финансового мошенничества. 24

Общество Правительство сняло временный запрет на вывоз медицинских масок В четверг, 30 апреля, председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление об отмене временного запрета на вывоз медицинских масок и других товаров, необходимых в борьбе с коронавирусной инфекцией. 256

Политика Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса. 441

Общество 797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. 746

Общество В Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи Ранее глава Северной Осетии Вячеслав Битаров на пресс-конференции рассказал, что граждане, не верящие в существование коронавируса, сожгли антенну сотовой связи и оставили без связи село Ногир. 1,3K

Общество Проценко оценил риск итальянского сценария пандемии в России Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко считает маловероятным риск повторения итальянского сценария пандемии коронавируса в России. 19

Общество Глава Подмосковья предложил нарушителям изоляции поработать на скорой Походы на шашлыки во время майских праздников и вечеринки во дворах микрорайонов должны стать «дурным тоном», пока продолжает действовать режим самоизоляции. 133

Авто Toyota доиграется: Camry пора бояться новую Mazda 6 Японцы собираются выпускать 6-цилиндровые рядные двигатели, которые «поселятся» под капотом будущей Mazda 6. Издание Car and driver пишет, что «топовый» силовой агрегат сможет развивать 350 лошадиных сил.

Футбол «Ливерпуль» лидирует в борьбе за Кулибали Как сообщает издание, фаворитом в борьбе за сенегальца выступает Ливерпуль, готовый включить в сделку Деяна Ловрена.

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,6K

Шоу-бизнес Степаненко рассказала о скандалах с Петросяном Степаненко заявила, что скандальных разбирательств могло бы и не быть, если бы Петросян повел себя иначе после развода. 12

Здоровье Лукашенко: смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5% Минск, 3 мая 2020, 11:39 — REGNUM Общая смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая во время совещания по эпидемиологической обстановке в стране, сообщает БелТА. 1

Общество Во Владимирской области зарегистрировано 55 новых случаев коронавируса Уравлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области. 523

Происшествия Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 28

Общество Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия). 1K