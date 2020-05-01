Финансы
Piter.tvКостин посоветовал правительству увеличить госдолг до 6 трлн рублей
Глава банка ВТБ Андрей Костин выступил с предложением к правительству России. В комментарии к изданию Wall Street Journal Костин выступил с идеей увеличить объем госдолга для борьбы с последствиями распространения коронавируса COVID-19. На это понадобится до 6 трлн руб.
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с чего всё началось
Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин считает, что государство должно увеличить объем дополнительных заимствований на покрытие затрат, связанных с распространением коронавируса, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).Ведомости01 мая в 08:28
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Костин призвал увеличить госдолг России до 6 трлн рублей на антикризисные траты
Компания01 мая в 09:12
Глава ВТБ Андрей Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до 6 триллионов рублей
Эхо Москвы01 мая в 20:07
Костин призвал правительство занять до 6 трлн рублей на антикризисные затраты
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