с чего всё началось

Глава банка ВТБ Андрей Костин выступил с предложением к правительству России. В комментарии к изданию Wall Street Journal Костин выступил с идеей увеличить объем госдолга для борьбы с последствиями распространения коронавируса COVID-19. На это понадобится до 6 трлн руб.

Общество В России за сутки выявили более 10 тыс. случаев коронавируса За прошедшие сутки в России выявили 10 633 случая коронавируса в 85 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Общество Росгвардия начала следить за москвичами с помощью беспилотников «В период майских праздников в рамках обеспечения правопорядка и проведения профилактической работы с гражданами в Москве и Московской области подразделения Центрального округа Росгвардии для мониторинга обстановки в лесопарковых зонах используют вертолеты и беспилотные комплексы видеонаблюдения», — сказали в ведомстве. 283

Общество Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал жителей быть осторожными в связи с грозой и порывистым ветром.

Шоу-бизнес 66-летний Андрей Макаревич женился на молодой иностранке Артист старается не посвящать поклонников в свою личную жизнь, но тут он не смог удержаться и объявил, что в очередной раз женился. 79

Шоу-бизнес «Она — волшебство»: Петров опубликовал новое фото возлюбленной Актер Александр Петров на своей странице в соцсети опубликовал фото возлюбленной Стаси Милославской, которая скоро отметит день рождения, и романтично подписал его.

Общество Глава Роспотребнадзора допустила возможность продления ограничений Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила возможности продления ограничительных мер до июня, если россияне начнут нарушать режим самоизоляции в майские праздники. 823

Футбол Уткин объяснил, почему ему безразлична судьба ФК «Ротор» Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением по поводу волгоградского футбольного клуба «Ротор», который имеет хорошие шансы на выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). 1

Футбол В «Химках» опровергли сообщение о массовых сокращениях Генеральный директор «Химок» Василий Иванов опроверг информацию в СМИ о том, что в подмосковном клубе начались массовые увольнения персонала.

Общество Минпромторг заявил об отсутствии дефицита масок и антисептиков Дефицита медицинских масок и антисептиков в России нет вообще, остатки масок в торговой сети - 20 миллионов штук, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. 235

Общество Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений. 679

Здоровье Врач объяснил важность ношения маски во время эпидемии Ношение маски является самой простой мерой во время пандемии, чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения, передает телеканал «360» со ссылкой на заслуженного врача России Сергея Дорофеева. 98

Авто Российская марка возглавила топ-5 самых доступных авто в 2020 году Аналитики рынка автомобилей, предвидя нерадужные итоги апреля для отрасли и еще более печальные в мае, проанализировали стоимость предлагаемых на текущий момент россиянам марок авто. 25

Футбол Бывший прокурор Итальянской федерации футбола намекнул на возможные махинации в пользу «Ювентуса» Бывший прокурор Итальянской федерации футбола Джузеппе Пекораро вспомнил скандальный матч между «Интером» и «Ювентусом» (2:3), состоявшийся ещё в апреле 2018 года.

Футбол Хахлев извинился перед украинцами за фотографию с изображением Ленина Хавбек «Карпат» Алексей Хахлев принес украинцам извинения за опубликованный в Instagram снимок с красным флагом и изображением Владимира Ленина.

Футбол Завтра итальянские клубы смогут возобновить тренировки Правительство Италии разрешило местным футбольным клубам возобновить тренировки с понедельника, сообщает Football Italia.

Общество Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом. 127