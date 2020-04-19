Коронавирус
ИзвестияКостин предложил ЦБ предоставлять банкам более дешевые деньги
Глава ВТБ Андрей Костин выразил мнение, что ЦБ РФ следовало бы предоставить банкам более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам для поддержки бизнеса и граждан. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК 19 апреля.
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с чего всё началось
«ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет», — указал глава ВТБ.РБК10:00
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Общество
Расширен список пострадавших от коронавируса отраслей экономики России
Напомним, 3 апреля Правительством РФ был утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Афанасий-бизнес вчера в 13:36
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Шоу-бизнес
Прилучный попросил не вмешиваться в их с Муцениеце отношения
Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Газета.Ru 12:55
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 09:25
Экономика
Минпромторг не зафиксировал серьезных изменений цен на продукты
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что ведомство не зафиксировало существенных изменений цен на продукты в стране.
Известия 08:54
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 14:16
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Армия и оружие
В Сирии сдались 27 боевиков, сбежавших с военной базы США
РЕН ТВ 16 апреля в 22:00
Общество
В Париже нашли следы коронавируса в трубопроводах с технической водой
В трубопроводах с технической водой в Париже обнаружили следы коронавируса.
Московский Комсомолец 11:32
Общество
Генконструктор РКК «Энергия» заразился коронавирусом
РИА Новости 13:08
Хоккей
Защитник «Салавата Юлаева» Сергеев продолжит карьеру за океаном
Защитник «Салавата Юлаева» Артем Сергеев уведомил клуб о том, что в следующем сезоне планирует выступать за «Флориду».
Матч ТВ 13:11
Общество
Вирусолог назвал сроки победы над коронавирусом в России
Эпидемия коронавируса в России может сойти на нет уже в июне этого года, если жители будут придерживаться введенных властями ограничительных мер.
РБК вчера в 19:21
Космос
NASA впервые почти за девять лет отправит астронавтов на МКС из США
Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен 27 мая отправятся на пилотируемом корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
ТАСС 17 апреля в 12:50
Общество
Жителей Мордовии обяжут носить маски в магазинах
Власти Мордовии намерены ужесточить меры по противодействию распространению коронавируса, обязав жителей носить маски в магазинах и общественном транспорте, заявили в пресс-службе главы республики.
Парламентская газета 13:17
Футбол
Президент «Нанта»: почему мы заставляем рабочего идти на работу, а футболиста — нет?
Президент «Нанта» Вальдемар Кита отметил, что футболисты должны вернуться к тренировкам в ближайшее время.
Чемпионат 08:19
Происшествия
Задержан мужчина, расстрелявший людей в Канаде
В Канаде полицейские задержали стрелка, открывшего огонь по людям в городе Портапик.
Вести.Ru 12:10
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Футбол
Игроки «Краснодара» устроили вечеринку с кальяном и алкоголем
Два бразильский игрока «Краснодара» Вандерсон и Кайо в ночь с 17 на 18 апреля устроили вечеринку в ходе которой употребляли алкоголь, курили кальян и вдыхали неизвестный газ из воздушных шариков.
Свободная Пресса 10:30
Наука
Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Космос
Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона»
10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее.
AstroNews.ru 08:07
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
В Подмосковье больше всего зараженных коронавирусом выявили в Одинцово
Самое большое число зараженных отмечается в Одинцово – 288 человек.
Газета.Ru 12:33
Здоровье
Опубликован новый эпизод «Эпидемии» с Антоном Красовским
Журналист Антон Красовский выпустил новый эпизод «Эпидемии» о работе врачей в больницах, перепрофилированных под лечение людей с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 11:21
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Гаджеты
LG на видео показала дизайн нового смартфона Velvet
LG уже продемонстрировала новый дизайн смартфона Velvet. Ранее корейский производитель никогда не использовал подобные решения.
Astera 13:31
Футбол
Кокорин признался, что может перейти в Италию
Фонтанка.Ру вчера в 17:02
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 16 апреля в 11:20