Коронавирус
ИзвестияКостин предложил ЦБ предоставлять банкам более дешевые деньги
Глава ВТБ Андрей Костин выразил мнение, что ЦБ РФ следовало бы предоставить банкам более дешевые деньги по антикризисным спецпрограммам для поддержки бизнеса и граждан. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК 19 апреля.
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«ЦБ мог бы предоставлять банкам более дешевые деньги в рамках тех программ, которые делаются специально на нерыночных условиях с целью оказания поддержки гражданам и бизнесу, снизив таким образом нагрузку на бюджет», — указал глава ВТБ.РБК10:00
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
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Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
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МЧС советует замачивать овощи и зелень для профилактики коронавируса
В МЧС порекомендовали замачивать на 10−15 минут в воде перед мытьем приобретенные в магазине овощи и зелень в целях профилактики коронавируса.
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Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
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РБК Ростов-на-Дону 12:09
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Врачи объяснили причины невысокой смертности от коронавируса в России
Россия находится на 11 месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Однако, уровень смертности в нашей стране довольно низкий.
МИР 24 вчера в 22:27
Общество
МЧС назвало необходимые при госпитализации вещи и документы
В условиях распространения COVID-19 специалисты МЧС порекомендовали россиянам заранее подготовиться к возможной госпитализации.
Общественное телевидение России 07:38
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Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,24 миллиона
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РИА Новости 14:20
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Прилучный попросил не вмешиваться в их с Муцениеце отношения
Актер Павел Прилучный не стал отвечать на вопрос об избиении своей жены, актрисы Агаты Муцениеце.
Газета.Ru 12:55
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Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России
Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
Космос
Daily Express объяснил «странный объект» на секретных советских снимках Венеры
ПолитРоссия 05:27
Общество
В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку
Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.
ТАСС 14:15
Здоровье
Врач назвал важное правило в лечении тяжелой формы коронавируса
Для лечения людей, у которых коронавирус протекает в тяжелой форме, традиционно применяется аппарат ИВЛ.
ToDay News Ufa 13:24
Политика
Границы государств предложили оставить закрытыми еще на год
«Думаю, что наши сограждане могли бы использовать эту ситуацию для того, чтобы насладиться красотами собственной страны», — предложил Земан.
Lenta.ru 14:33
Армия и оружие
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Интерфакс 09:31
Общество
Прилетевших туристов из Таиланда разместили в обсерваторе на Смолино
Урал-пресс-информ 12:33
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Стало известно о тяжелых последствиях коронавируса для организма
У пациентов с тяжелым течением COVID-19 снижается уровень гемоглобина — белка, переносящего кислород.
РИА Новости 09:44
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
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Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
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Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости вчера в 03:30
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Иран успешно скопировал израильскую ракету и успел провести ее испытания
Актуальные Новости 13:43
Космос
В Роскосмосе ожидают убытки, если пуски спутников OneWeb не состоятся
Отсутствие пусков спутников британской компании OneWeb нанесет определенные убытки Роскосмосу, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин 19 апреля в эфире радиостанции «Комсомольская правда» «Если пусков не будет, мы, так или иначе, будем нести определенные убытки, ведь часть ракет под эту программу уже на космодромах», — пояснил Рогозин.
ИА Красная Весна 14:21
Политика
Президент Чехии примет участие в торжествах по случаю 75-летия Победы
В перенесенных торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне в Москве примет участие президент Чехии Милош Земан, 19 апреля он сообщил об этом в интервью пражской радиостанции Частота-1.
ИА Красная Весна 15:55
Общество
Духовное собрание мусульман попросило извинений за сериал о репрессиях
РБК вчера в 15:08
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
Политика
Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса
Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
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Юрий Шатунов удивился поведению немцев в период пандемии коронавируса
Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов удивился поведению жителей Германии, находящихся на карантине.
Lenta.ru вчера в 19:58