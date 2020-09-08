Артамонов обсудил с чиновниками жалобы липчан на работу медучреждений

Чаще всего люди жаловались на работу поликлиники № 7, больницы и поликлиники на Соколе, в поселке Матырский, поликлиник № 2, № 4. Есть учреждения с количеством жалоб от двух до пяти и с единичными жалобами.