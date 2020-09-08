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Интерфакс
Интерфакс

Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в ходе Московского финансового форума во вторник предложил проработать вопрос предоставления вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих граждан с низкими зарплатами или многодетных, чтобы стимулировать их выход из состояния безработных.В источнике
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Газета.Ru

Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

Газета.Ruвчера в 14:37
РБК

Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

РБКвчера в 10:51
Ведомости

Костин предложил отрицательный НДФЛ для многодетных и малоимущих

Ведомостивчера в 12:03
Интерфакс

Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Интерфаксвчера в 11:07
ТАСС

Глава комитета Думы поддержал идею Костина о вычетах по НДФЛ для малоимущих семей с детьми

ТАССвчера в 14:35
РИА Новости

В России предложили ввести отрицательный подоходный налог

РИА Новостивчера в 10:47
URA.Ru

Банкир Костин заявил, что кризис ощущается «нижней частью спины»

URA.Ruвчера в 10:11

В США завершили сборку главного зеркала нового космического телескопа

Вашингтон, 6 сентября 2020, 13:38 — REGNUM Специалисты американского аэрокосмического агентства NASA и некоторых американских научно-исследовательских институтов завершили сборку главного зеркала космического телескопа Nancy Grace Roman Space Telescope (RST).
В США завершили сборку главного зеркала нового космического телескопа
REGNUM6 сентября в 06:38
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В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт

Представитель координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков сообщил, что члена президиума Марию Колесникову на белорусско-российской границе затолкали в машину, она при этом сопротивлялась, а потом порвала паспорт.
RT на русскомвчера в 12:58

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ruвчера в 07:01

Американские сенаторы посоветовали Трампу не отказываться от ДСНВ

Несколько американских сенаторов направили президенту США Дональду Трампу письмо, в котором рекомендуют ему не отказываться от продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), который в России часто называют СНВ-3.
Российская газета17:23

Фильм «Мулан» раскритиковали за съемки рядом с концлагерями

Правозащитники и активисты раскритиковали только что вышедший фильм «Мулан» кинокомпании Walt Disney за то, что съемки картины проходили в непосредственной близости с концлагерями, которые содержит правительство Китая.
Культуроманиявчера в 11:22
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