Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных
Смотрите также
В Минске начались задержания на акции в поддержку Колесниковой
В США раскрыли цели полетов бомбардировщиков B-52 около Крыма
Разработчик «Новичка» опроверг отравление вышедшего из комы Навального
Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру
Молодежная сборная России уступила Польше в рамках отбора на Евро-2021
Финляндия намерена облегчить въезд для туристов из России
Путин возглавит делегацию РФ на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Британия вызвала российского посла в МИД из-за Навального
Трамп обвинил Пентагон в ведении войн ради обогащения
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
Собянин высказался об ограничениях во время второй волны коронавируса
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Три человека погибли при взрыве газа на мини-заводе в Ингушетии
Актер Сергей Колтаков скончался на 65-м году жизни
Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру
Путин возглавит делегацию РФ на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт
Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального
Песков назвал уткой заявления экс-адвоката Трампа про Путина
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Молодежная сборная России уступила Польше в рамках отбора на Евро-2021
Apple назначила ежегодную презентацию на 15 сентября
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S
Муфтий Москвы заразился коронавирусом
Глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести для малоимущих семей вычет НФДЛ или даже отрицательный налог (компенсацию). Об этом он заявил во время дискуссии на Московском финансовом форуме (МФФ).В источнике
Подробнее о событии