Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами
Смотрите также
Суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии по делу о смертельном ДТП
Лукашенко даст большое интервью российским журналистам
Белоруссия начала работу над переброской нефтепотоков в порты России
Фильм «Довод» Нолана возглавил российский прокат в выходные
Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным
Из лета в зиму: на США обрушился сильный снегопад
Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального
Над Балтикой перехвачены самолеты-разведчики ВВС США и Швеции
Главы МИД Турции и Конго поблагодарили друг друга на русском языке
Акции Tesla потеряли одну пятую стоимости
Двое работников «Водоканал-Чита» погибли в канализации
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным
Защита Ефремова попросила Мосгорсуд отменить приговор актеру
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Молодежная сборная России уступила Польше в рамках отбора на Евро-2021
Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в ходе Московского финансового форума во вторник предложил проработать вопрос предоставления вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих граждан с низкими зарплатами или многодетных, чтобы стимулировать их выход из состояния безработных.В источнике
Подробнее о событии