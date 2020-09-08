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Интерфакс
Интерфакс

Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в ходе Московского финансового форума во вторник предложил проработать вопрос предоставления вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих граждан с низкими зарплатами или многодетных, чтобы стимулировать их выход из состояния безработных.В источнике
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Газета.Ru

Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

Газета.Ruвчера в 14:37
Интерфакс

Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Интерфаксвчера в 11:07
Ведомости

Костин предложил отрицательный НДФЛ для многодетных и малоимущих

Ведомостивчера в 12:03
ТАСС

Глава комитета Думы поддержал идею Костина о вычетах по НДФЛ для малоимущих семей с детьми

ТАССвчера в 14:35
РБК

Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

РБКвчера в 10:51
РИА Новости

В России предложили ввести отрицательный подоходный налог

РИА Новостивчера в 10:47
URA.Ru

Банкир Костин заявил, что кризис ощущается «нижней частью спины»

URA.Ruвчера в 10:11

Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным

Страны G7 призывают Россию срочно прояснить, кто ответственен за "отравление" Алексея Навального, и привести виновных к ответственности, говорится в совместном заявлении глав МИД этих стран, распространенном во вторник госдепартаментом.
Главы МИД стран G7 назвали «отравление» Навального подтвержденным
РИА Новостивчера в 15:55
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ОНК: Ефремов может отбывать наказание в хозотряде СИЗО-5 в Москве

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников сообщил журналистам, что приговоренный к восьми годам лишения свободы за смертельное пьяное ДТП актер Михаил Ефремов может отбывать свое наказание в столице.
Московский Комсомолецвчера в 16:15
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Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал, что актер Михаил Ефремов мог получить условный срок, но его адвокат Эльман Пашаев совершил «грандиозную» ошибку.
Взгляд.рувчера в 10:09
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В США раскрыли цели полетов бомбардировщиков B-52 около Крыма

Бомбардировщики B-52 Stratofortress в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию средств противовоздушной обороны России на полеты стратегической авиации Соединенных Штатов.
Военное дело6 сентября в 04:10
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Умер американец, спрятавший сокровища в Скалистых горах

Антиквар-самоучка и ветеран Вьетнамской войны, спрятавший в Скалистых горах сундук с сокровищами, в погоне за которым погибло несколько человек, Форрест Фенн скончался в возрасте 90 лет, сообщает издание Santa Fe New Mexican со ссылкой на представителя полиции города Санта-Фе.
РИА Новостивчера в 16:53

Кудри Генри Кавилла на высоте: критики оценили «Энолу Холмс» с Милли Бобби Браун

Фильм повествует о 16-летней сыщице Эноле (Милли Бобби Браун), которая пускается на поиски своей бесследно пропавшей матери (Хелена Бонем Картер), при этом ускользая от опеки своих старших братьев Шерлока (Генри Кавилл) и Майкрофта (Сэм Клафлин).
Popcornnews.ru17:00

Захарова извинилась за скандальную публикацию с фото Вучича и Трампа

Напоминаем, что пятого сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фотографию, где запечатлена встреча президента Сербии Александара Вучича и президента США Дональда Трампа.
ToDay News Ufaвчера в 15:11

СМИ сообщили о планах Меркель вместе с ЕС решить судьбу Nord Stream 2

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за общеевропейское мнение по поводу строительства "Северного потока - 2". Она считает, что реакцию на ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным должна дать Европа в целом, а не Германия в отдельности.
Газета.Ruвчера в 15:31
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В ПАСЕ в закрытом режиме обсудили ситуацию с Навальным

Политический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обсудил ситуацию вокруг находящегося в берлинской клинике российского оппозиционера Алексея Навального, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий призвал ПАСЕ не политизировать этот вопрос.
Интерфаксвчера в 13:38
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