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Интерфакс
Интерфакс

Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в ходе Московского финансового форума во вторник предложил проработать вопрос предоставления вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих граждан с низкими зарплатами или многодетных, чтобы стимулировать их выход из состояния безработных.В источнике
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Царьград

«Можно проще»: Эксперт разложил по фактам инициативу с НДФЛ для бедных

Царьград08:32
Газета.Ru

Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

Газета.Ruвчера в 14:37
РИА Новости

В России предложили ввести отрицательный подоходный налог

РИА Новостивчера в 10:47
Ведомости

Костин предложил отрицательный НДФЛ для многодетных и малоимущих

Ведомостивчера в 12:03
Интерфакс

Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Интерфаксвчера в 11:07
РБК

Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

РБКвчера в 10:51
ТАСС

Глава комитета Думы поддержал идею Костина о вычетах по НДФЛ для малоимущих семей с детьми

ТАССвчера в 14:35

Россия выразила протест Германии из-за ситуации вокруг Навального

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина Навального, а также очевидным использованием Берлином возникшей с ним ситуации в качестве повода для дискредитации нашей страны на международной арене», — говорится в сообщении.
RT на русском10:04
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Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
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ОБСЕ зафиксировала боевиков ВСУ на участке разведения сил у Золотого

Ночью на участке разведения сил у Золотого беспилотник наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал присутствие киевских силовиков, что является очередным фактом нарушения условий разведения войск.
КП - Донецк07:36

В партии Зеленского назвали детей Донбасса немытыми и нечесаными

Депутат Верховной Рады от партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Галина Янченко назвала немытыми и нечесаными детей, живущих в зоне военного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru07:26
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В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUM05:45
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Лукашенко заявил об отсутствии намерений бежать из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам заявил, что не собирается бежать из страны, а своим появлением с автоматом у Дворца независимости в Минске хотел показать, что он «на месте».
Rambler News Service05:39
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com7 сентября в 05:48
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Евросоюз продлил на полгода санкции против РФ по Украине

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM Уточняется, что действие чёрного списка физических и юридических лиц России и Украины, введённого в связи с "дестабилизацией ситуации на Украине", продлено до 15 марта 2021 года.
REGNUM04:53
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