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Интерфакс
Интерфакс

Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в ходе Московского финансового форума во вторник предложил проработать вопрос предоставления вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих граждан с низкими зарплатами или многодетных, чтобы стимулировать их выход из состояния безработных.В источнике
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Газета.Ru

Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

Газета.Ruвчера в 14:37
РИА Новости

В России предложили ввести отрицательный подоходный налог

РИА Новостивчера в 10:47
Ведомости

Костин предложил отрицательный НДФЛ для многодетных и малоимущих

Ведомостивчера в 12:03
Forbes

Костин предложил ввести отрицательный налог на доходы для россиян с низкими зарплатами

Forbesвчера в 11:58
Интерфакс

Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Интерфаксвчера в 11:07
РБК

Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

РБКвчера в 10:51
ТАСС

Глава комитета Думы поддержал идею Костина о вычетах по НДФЛ для малоимущих семей с детьми

ТАССвчера в 14:35

Московский суд оштрафовал фаната ЦСКА за бело-красно-белый флаг

Савёловский суд Москвы оштрафовал фаната ЦСКА Дмитрия Голембевского на 3 тысячи рублей и вынес ему запрет на посещение спортивных мероприятий на один год за то, что тот вывесил на стадионе бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции и кричал «Жыве Беларусь».
Вести Подмосковья08:14
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Карасев обслужит матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит московское дерби в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости07:51

Ефремов получил первую передачу в СИЗО

Михаил Ефремов, осужденный на восемь лет колонии за ДТП, получил в среду первую передачу, в которой были чай, сахар и сигареты, сообщила журналистам член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.
ТАСС06:04
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«Астон Вилла» осуществила рекордный трансфер в истории клуба

Второй бомбардир Чемпионшипа по итогам минувшего сезона Олли Уоткинс перешел из "Брентфорда" в "Астон Виллу", сообщается на официальном сайте клуба английской футбольной премьер-лиги из Бирмингема.
РИА Новости06:54

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Лукашенко заявил об отсутствии намерений бежать из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российским журналистам заявил, что не собирается бежать из страны, а своим появлением с автоматом у Дворца независимости в Минске хотел показать, что он «на месте».
Rambler News Service05:39
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