Экономика
BFM.ruКостин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов. Он предложил не собирать налоги с низких зарплат.
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с чего всё началось
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц. По словам руководителя банка, существующий профицит бюджета позволяет "очень точечно" смягчать налоговую политику.РИА Новости12 сентября в 09:59
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Глава ВТБ предложил смягчить налоговую политику в отношении незащищенных слоев населения
ТАСС12 сентября в 10:31
Эксперты оценили предложение освободить нищих от налогов: невыполнимое обещание чиновников
Московский Комсомолец13 сентября в 14:34
Бедность — не налог. Костин предложил ввести минимальный доход, с которого не будут брать налоги
BFM.ru12 сентября в 22:28
Глава ВТБ предложил освободить малоимущих россиян от налога на доходы
Rambler News Service12 сентября в 10:10
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Bloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.
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