Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц. По словам руководителя банка, существующий профицит бюджета позволяет "очень точечно" смягчать налоговую политику.

с чего всё началось

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов. Он предложил не собирать налоги с низких зарплат.

Происшествия В Ярославской области семь человек погибли в ДТП с автобусом "По предварительным данным, во время ДТП семь человек погибли, травмирован один ребенок, 20 пострадавших", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.

Политика Пушков оценил слова Кучмы о давлении ФРГ и Франции на Зеленского Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о давлении Франции и Германии на лидера Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он пошёл на уступки Москве.

Культура Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.

Здоровье Какой праздник отмечают 14 сентября Многим интересно, какой праздник отмечают 14 сентября Как сообщает ToDay News Ufa, ежегодно, начиная с 2000 года, во вторую субботу сентября во многих странах отмечается Всемирный день оказания первой медицинской помощи (World First Aid Day).

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк сделает заявление о своём состоянии здоровья Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов сделал заявление журналистам, что в ближайшее время его подопечная актриса выступит с официальным интервью по поводу своего состояния здоровья.

Политика Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.

Энергетика Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.

Политика Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Происшествия Пожар произошел на одном из крупнейших в мире НПЗ в Саудовской Аравии Сама компания Saudi Aramco называет свой НПЗ крупнейшим в мире. Завод может перерабатывать до 7 млн баррелей в день.

Происшествия Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.

Политика Спикер Крыма предложил Зеленскому узаконить реальные границы Украины Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому узаконить государственные границы украинского государства без Крыма и Донбасса.

Политика Зеленский назвал условия проведения выборов в Донбассе Киев поддерживает проведение выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках только по украинским законам, касающимся электорального процесса, а также после вывода оттуда "российских войск", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Здоровье Роспотребнадзор дал советы по сбору и приготовлению грибов В России ежегодно регистрируется почти тысяча отравлений грибами, около 30 случаев заканчивается летальным исходом.

Политика Аксенов и Жириновский отказались от мандатов депутатов Госсовета Крыма Сергей Аксенов и Владимир Жириновский написали отказы от мандата депутатов Госсовета Крыма.

Шоу-бизнес Певица Адель подала на развод с мужем Ранее сообщалось, что популярная британская певица Адель рассталась со своим мужем, американским бизнесменом Саймоном Конекки, после двух лет совместного брака.

Происшествия Пассажирское судно «Метеор» село на мель в Югре Судно "Метеор" село на мель на реке Оби в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

Авто Volkswagen из-за санкций может прекратить сотрудничество с «ГАЗ» Из-за санкций Daimler AG еще в прошлом году прекратил производство Mercedes-Benz Sprinter Classic на предприятии российской компании.

Шоу-бизнес Собчак до последнего верила, что Волочкова приедет на ее свадьбу Светская львица Ксения Собчак, которая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, до последнего верила, что ее «заклятая подруга», балерина Анастасия Волочкова, придет на свадьбу.

Фигурное катание Медведева заняла второе место на турнире в Канаде Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic International в канадском городе Оквилл.