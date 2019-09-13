Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц. По словам руководителя банка, существующий профицит бюджета позволяет "очень точечно" смягчать налоговую политику.

с чего всё началось

Глава ВТБ Андрей Костин в рамках Московского финансового форума заявил, что на данный момент обсуждается идея создания необлагаемого минимума дохода физических лиц. Это, по его мнению, решит проблему для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами, освободив их от налогов.

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