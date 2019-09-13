Экономика
Реальное времяКостин предложил освободить малоимущих россиян от налогов
Глава ВТБ Андрей Костин в рамках Московского финансового форума заявил, что на данный момент обсуждается идея создания необлагаемого минимума дохода физических лиц. Это, по его мнению, решит проблему для самых незащищенных людей с самыми низкими доходами, освободив их от налогов.
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с чего всё началось
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц. По словам руководителя банка, существующий профицит бюджета позволяет "очень точечно" смягчать налоговую политику.РИА Новости12 сентября в 09:59
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Глава ВТБ предложил смягчить налоговую политику в отношении незащищенных слоев населения
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Глава ВТБ предложил освободить малоимущих россиян от налога на доходы
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 15:26, Вашингтон
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