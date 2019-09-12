Экономика
BFM.ruКостин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов. Он предложил не собирать налоги с низких зарплат.
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с чего всё началось
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц. По словам руководителя банка, существующий профицит бюджета позволяет "очень точечно" смягчать налоговую политику.РИА Новостивчера в 09:59
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Глава ВТБ предложил освободить малоимущих россиян от налога на доходы
Rambler News Serviceвчера в 10:10
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У Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга
Prо Город Пенза 08:20
Шоу-бизнес
Собчак показала фото со свидетелями на свадьбе
Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым.
РИА Новости 08:52
Политика
Медведев назвал условия сокращения рабочей недели
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:26
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru вчера в 09:04
Экономика
Социальные пенсии в РФ проиндексируются на 7% в 2020 году
Голикова напомнила, что в 2019 году страховые пенсии были проиндексированы на 7,05%, что превысило уровень инфляции.
Газета.Ru 07:12
Театры
В Екатеринбурге на сцене ТЮЗа детям показали изнасилование
Екатеринбурженка считает, что родители могли не заметить маркировки на афише «Ревизора», покупая билеты в ТЮЗ, однако их могли предупредить о провокационных сценах в спектакле.
Росбалт 05:04
Политика
В ФАС предложили ослабить ограничения на рекламу пива
В России нужно ослабить ограничения на рекламу пива и отечественного вина, заявил начальник контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин.
Интерфакс 08:32
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад человека нашли с помощью Google Earth
Останки американца, пропавшего 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth. Об этом сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 07:17
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
Lenta.ru вчера в 01:42
Авто
Новый Toyota RAV4 провалил «лосиный тест»
В издании напомнили, что новый RAV4 - не первая модель Toyota, которая не справляется с "лосиным тестом".
За рулем Кубань вчера в 12:42
Космос
Китайские астрономы зафиксировали сигналы из космоса
Китайские астрономы зафиксировали космические сигналы неизвестного происхождения.
15-news.ru вчера в 14:08
Происшествия
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Потасовка между строителями одной из подрядных организаций строящегося Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) попала на видео.
РИА Новости вчера в 09:01
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СК по Центральному округу Москвы.
Газета.Ru 08:21
Политика
Bild назвал «проклятием» советское наследие в Германии
Немецкий таблоид Bild пожаловался на развалины и обломки, оставшиеся от советских войск после их вывода из Германии.
Телеканал 360° 00:43
Фигурное катание
Российские юниоры заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Челябинске
Российские спортсмены заняли первое — четвертое места на IV этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Челябинске.
Телеканал 360° 08:48
Политика
Новак прокомментировал решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL
Глава Министерства энергетики России Александр Новак заявил, что ситуация с газопроводом OPAL окажет влияние на переговоры по газу с Евросоюзом и Украиной.
Life.ru вчера в 15:15
Экономика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Политика
В Кремле отреагировали на слова Зеленского о санкциях против России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценили слова президента Украины Владимира Зеленского, который высказался за сохранение антироссийских санкций, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:28
Политика
Путин в Дагестане выпил обещанную 20 лет назад стопку водки
В ходе визита в Дагестан президент России Владимир Путин сдержал данное 20 лет назад обещание выпить стопку после победы над террористическими группировками в республике.
Rambler News Service вчера в 08:16
Политика
Вышинский заявил о госпитализации
Lenta.ru 08:04
Происшествия
В Армении освободили подозреваемого в убийстве российского спецназовца
Московский Комсомолец 07:51
Футбол
РФС отказал «Зениту» в переносе матча Кубка России с «Енисеем»
Российский футбольный союз (РФС) отказал «Зениту» в переносе матча 1/16 финала Кубка России с «Енисеем» на 24 сентября.
АБН 11 сентября в 10:54
Происшествия
В Туле повредили маршрутку самого веселого водителя города
Полиция Тулы проверяет заявление о повреждении лобового стекла и фары городского маршрутного такси, которым управляет известный в городе водитель Владимир Синяков, местные СМИ полагают, что микроавтобус был обстрелян из пневматики.
РИА Новости 08:51
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Крыму
На месте ДТП погибли три человека, сообщили в пятницу, 13 сентября, в пресс-службе МВД по республике.
Известия 09:03
Происшествия
Германия выдала России организовавшего налет на банк лидера ОПГ
Германия экстрадировала в Россию предполагаемого организатора налета на банк, совершенного в Санкт-Петербурге в 2009 году.
Lenta.ru 09:14
Происшествия
Проткнувший бизнесмена карабином офицер ФСБ получил срок
Ленинградский окружной военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего офицера ФСБ Илью Кирсанова за насилие над бизнесменом во время обыска.
Lenta.ru 09:08
Происшествия
В Грузии убили гражданина России
Гражданина России убили в Грузии в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 21 работает по целевому назначению, два находятся в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний и три - на техническом обслуживании.
РИА Новости 10 сентября в 06:50
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37