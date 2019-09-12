Экономика
BFM.ruКостин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов. Он предложил не собирать налоги с низких зарплат.
Читать в источнике
Оценить206
Всегда за этим есть большие риски. Давайте хоть проживём некоторое время в нормальной устойчивой ситуации. Не надо в самом начале приводить к тому, что раньше было. Результаты и последствия знаем, какие.
— Антон Силуанов, российский экономистГоворит Москва вчера в 10:16
с чего всё началось
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц. По словам руководителя банка, существующий профицит бюджета позволяет "очень точечно" смягчать налоговую политику.РИА Новостивчера в 09:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 06:48, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Слово и Дело 03:24
Шоу-бизнес
Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации одной из московских клиник, у нее начался отек мозга, сообщает 13 сентября Telegram-канал Mash.
REGNUM 06:20
Футбол
Бабаев рассказал, почему Комличенко не смог перейти в ЦСКА
Генеральный директор футбольного московского клуба ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, почему российский нападающий чешской команды «Млада Болеслава» Николай Комличенко не перешел в состав московской команды.
REGNUM вчера в 01:24
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Политика
В Кремле отреагировали на слова Зеленского о санкциях против России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценили слова президента Украины Владимира Зеленского, который высказался за сохранение антироссийских санкций, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:28
Политика
Зеленский назвал свой секрет счастья
РИА Новости 04:40
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс 04:39
Транспорт
Для Крымской железной дороги закупили 166 вагонов и 10 локомотивов
К открытию железнодорожного движения через Керченский пролив Росимущество приобрело 166 пассажирских вагонов дальнего следования и 10 локомотивов для их передачи ФГУП "Крымская железная дорога".
Российская газета 02:26
Политика
Украинский командир объяснил отказ стрелять во время ЧП в Чёрном море
Командир украинских моряков Денис Гриценко, который вместе с другими военнослужащими был задержан в Керченском проливе в 2018 году, рассказал, почему отказался стрелять по российским пограничникам во время инцидента.
News.ru вчера в 13:55
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости вчера в 14:49
Кино
Ариана Гранде показала отрывок музыкального видео «Ангелов Чарли»
Семисекундный клип не раскрывает много информации, но он показывает трех звезд в костюмах ангелов с черными крыльями.
ГЛАС.RU 11 сентября в 01:51
Происшествия
Следствие обвинило экс-владельца «Югры» Хотина в хищении ₽290 млрд
Ранее Хотину и еще двоим обвиняемым, экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась растрата 7,5 млрд руб.
РБК 05:12
Общество
Чубайс назвал позорными дела Серебренникова и Калви
Режиссер Кирилл Серебренников является фигурантом дела «Седьмой студии», которое 11 сентября было возвращено в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении.
Ведомости 04:47
Экономика
Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов
В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.
РБК 02:18
Армия и оружие
Лавров: Война в Сирии действительно закончилась
Сирия постепенно возвращается к мирной жизни, война там действительно закончилась.
Российская газета вчера в 21:48
Происшествия
У берегов США перевернулось судно с 4 тысячами автомобилей на борту
Грузовой корабль Golden Ray с более чем четырьмя тысячами автомобилей на борту перевернулся в Атлантическом океане у берегов американского штата Джорджия.
AutoNews 11 сентября в 10:05
Музыка
Noize MC высмеял творчество Шнурова перед очной дуэлью
Noize MC высмеял творчество Шнурова перед очной дуэлью Рэпер поспорит с лидером группы "Ленинград" за "титул благороднейшего поэта современности".
Экспресс газета 05:46
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК вчера в 08:06
Здоровье
30 человек в Ростове заразились лихорадкой Западного Нила
По данным на 9 сентября в регионе лихорадкой заболели 72 человека, из них 30 человек- жители Ростова.
Privet-Rostov.ru вчера в 12:49
Кино
Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Экономика
В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3-4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
Политика
Саманта Пауэр блокировала Россию в СПЧ ООН вопреки Вашингтону
Постпред США в ООН имеет ранг министра. Пауэр занимала это кресло на протяжении 2013 – 2017 годов в период президентства Обамы.
HotGeo вчера в 06:10
Происшествия
Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье
Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл недалеко от города Селятино.
RT на русском 05:13
Армия и оружие
В Оренбург приедет Владимир Путин
По неофициальной информации, в Оренбуржье приедет Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РФ, президент РФ Владимир Путин.
Oren.ru 00:29
Политика
Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день
Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Газета.Ru 02:42
Политика
Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru вчера в 08:03
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины.
ТАСС 04:04
Политика
Верховная рада досрочно прекратила полномочия ЦИК
Депутаты Верховной рады по предложению президента Украины Владимира Зеленского досрочно прекратили полномочия Центральной избирательной комиссии.
RT на русском 05:03