Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц. По словам руководителя банка, существующий профицит бюджета позволяет "очень точечно" смягчать налоговую политику.

с чего всё началось

Всегда за этим есть большие риски. Давайте хоть проживём некоторое время в нормальной устойчивой ситуации. Не надо в самом начале приводить к тому, что раньше было. Результаты и последствия знаем, какие.

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов. Он предложил не собирать налоги с низких зарплат.

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