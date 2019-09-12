Экономика
BFM.ruКостин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов. Он предложил не собирать налоги с низких зарплат.
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Всегда за этим есть большие риски. Давайте хоть проживём некоторое время в нормальной устойчивой ситуации. Не надо в самом начале приводить к тому, что раньше было. Результаты и последствия знаем, какие.
— Антон Силуанов, российский экономистГоворит Москва 12 сентября в 10:16
с чего всё началось
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц. По словам руководителя банка, существующий профицит бюджета позволяет "очень точечно" смягчать налоговую политику.РИА Новости12 сентября в 09:59
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Глава ВТБ предложил смягчить налоговую политику в отношении незащищенных слоев населения
ТАСС12 сентября в 10:31
Эксперты оценили предложение освободить нищих от налогов: невыполнимое обещание чиновников
Московский Комсомолецвчера в 14:34
Бедность — не налог. Костин предложил ввести минимальный доход, с которого не будут брать налоги
BFM.ru12 сентября в 22:28
Глава ВТБ предложил освободить малоимущих россиян от налога на доходы
Rambler News Service12 сентября в 10:10
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