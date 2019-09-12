Экономика
BFM.ruКостин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов. Он предложил не собирать налоги с низких зарплат.
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с чего всё началось
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц. По словам руководителя банка, существующий профицит бюджета позволяет "очень точечно" смягчать налоговую политику.РИА Новостивчера в 09:59
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
Политика
Зеленский: готовится новый обмен заключенными с Россией
Украина готовит новые списки заключенных для нового обмена удерживаемыми лицами с Россией, заявил на саммите YES-2019 украинский президент Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец 03:43
Общество
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Известия 00:56
Спорт
Юную пловчиху дисквалифицировали за слишком открытый купальник
Американская пловчиха Брекинн Уиллис была лишена победы в соревнованиях из-за слишком оголенных ягодиц, сообщает The Sun.
Газета.Ru 03:34
Политика
Артамонов вступил в должность главы Липецкой области
Артамонов зачитал текст присяги, в которой говорилось, что он будет верно служить населению области, добросовестно выполнять высокие обязанности главы администрации региона, соблюдать Конституцию и законы РФ.
Интерфакс - Россия 03:51
Политика
«Интерфакс» узнал о наказании чиновников за бегство Смоленкова за границу
В администрации президента наказали чиновников, которые допустили в 2017 году выезд за границу Олега Смоленкова.
РБК 03:13
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Политика
Навальный улетел за границу на фоне обысков в его региональных штабах
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне по всей стране прошли массовые обыски у сторонников и активистов сети так называемых штабов Навального.
REGNUM 04:32
Наука
В США вручили Шнобелевские премии
Газета.Ru 03:27
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье.
РБК 04:22
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
10 сентября Порошенко в очередной раз не пришёл на допрос в ГБР, его показания принёс адвокат Игорь Головань.
RT на русском 04:08
Авто
Стало известно название кроссовера Geely на базе Volvo
Компания Geely рассекретила название своего нового компактного кроссовера с необычным дизайном.
Новые автомобили 11 сентября в 05:32
Политика
Украинский командир объяснил отказ стрелять во время ЧП в Чёрном море
Командир украинских моряков Денис Гриценко, который вместе с другими военнослужащими был задержан в Керченском проливе в 2018 году, рассказал, почему отказался стрелять по российским пограничникам во время инцидента.
News.ru вчера в 13:55
Культура
Принц Карим Ага Хан IV посетил Казань
Сегодня же, в четверг, выйдет в обращение марка, посвящённая архитектурной премии Ага Хана с изображением Казанского Кремля.
ИА DixiNews // Новости Казани вчера в 07:04
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru вчера в 02:59
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости вчера в 14:49
Культура
Третьяковка открыла продажу билетов на выставку Поленова
Третьяковская галерея открыла в четверг предварительную продажу билетов на выставку Василия Поленова, которая пройдет в здании на Крымском Валу с 17 октября по 26 января.
ТАСС вчера в 07:55
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
RT на русском вчера в 11:53
Гаджеты
Honor просит не продавать почку ради нового iPhone
Or a kidney. 🙄 pic.twitter.com/cliEQ9gPLb — Honor India (@HiHonorIndia) September 11, 2019 Компания в опубликованном посте пишет, что профессиональная фотография не должна стоить руки, ноги или почки.
The GEEK 04:17
Общество
Скворцова заявила о скорой регистрации препарата «Фризиум» в России
Фармацевтическая компания «Санофи», которая производит лекарственное средство «Фризиум», подаст заявление на регистрацию этого препарата в России в течение месяца, заявила 13 сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
REGNUM 04:24
Политика
Супрун предположила наличие раздвоения личности у Зеленского
Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предположила, что у президента страны Владимира Зеленского раздвоение личности.
Политическая Экспертиза вчера в 22:43
Армия и оружие
В России создан 3D-радар нового типа
Военное обозрение вчера в 12:27
Происшествия
Житель Чехова купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри
Житель города Чехова купил в сетевом магазине хлеб, внутри которого оказалась губка для мытья посуды.
РБК 04:35
Футбол
Глеб рассказал, как хотел «втащить» Гвардиоле
Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал о периоде, когда выступал за каталонский клуб, конфликтуя с тренером Пепом Гвардиолой.
Нева Спорт вчера в 13:11
Культура
В Киеве прошел финал конкурса «Мисс Украина-2019»
Городской портал Новый Нижний 03:22
Политика
Комитет Рады рекомендовал отстранить Геращенко от пяти заседаний
Комитет Верховной рады рекомендовал отстранить сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко от участия в пяти заседаниях за то, что она назвала депутатов «зелёными человечками».
RT на русском вчера в 10:38
Политика
В Госдуме оценили решение суда ЕС по трубопроводу OPAL
Решение Европейского суда, обязывающее «Газпром» ограничить поставки топлива по газопроводу OPAL (одна из двух сухопутных веток российско-германского трубопровода «Северный поток» с мощностью 36,5 млрд куб. м в год) до 50%, противоречит целям и задачам Евросоюза в области энергообеспечения.
Известия вчера в 18:55
Культура
Павел Лобков покинет телеканал «Дождь»
Журналист Павел Лобков в конце сентября покинет редакцию «Дождя», написала в своем Facebook главный редактор телеканала Александра Перепелова.
РБК вчера в 11:24
Общество
В Приморье камера в брошенном ГАЗ-66 сняла медведей, тигра и бурундука
Фотоловушка в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье запечатлела двух медведей, тигра, бурундука и ворона в кабине брошенного грузовика ГАЗ-66, сообщает учреждение.
РИА Новости 00:51
Энергетика
«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky, на борту которого находится партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ", покинул терминал Монтуар (Франция) и направился в Клайпеду, уточняется в сообщении.
ТАСС 02:49