Экономика
BFM.ruКостин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов. Он предложил не собирать налоги с низких зарплат.
Читать в источнике
Оценить204
с чего всё началось
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц. По словам руководителя банка, существующий профицит бюджета позволяет "очень точечно" смягчать налоговую политику.РИА Новостивчера в 09:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:16, Вашингтон
Единоборства
Путин оценил приемы Нурмагомедова
Телеканал 360° вчера в 11:13
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Шоу-бизнес
Собчак показала фото в свадебном платье
Телеведущая Ксения Собчак в пятницу, 13 сентября, опубликовала в Instagram фото в свадебном платье с фатой.
Известия 04:58
Гаджеты
У Corsair готовы модули памяти Vengeance LPX DDR4-4866
Компания Corsair объявила о выпуске наборов модулей памяти Vengeance LPX DDR4, работающих на эффективной частоте 4866 МГц.
iXBT.com 02:26
Общество
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Известия 00:56
Футбол
«Спартак» подал заявление в прокуратуру на болельщика ЦСКА
Московский «Спартак» подал заявление в прокуратуру на болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, назвавшего Луиса Адриано «обезьяной» в сообщении в Twitter.
МК-Спорт вчера в 11:05
Общество
Скворцова заявила о скорой регистрации препарата «Фризиум» в России
Фармацевтическая компания «Санофи», которая производит лекарственное средство «Фризиум», подаст заявление на регистрацию этого препарата в России в течение месяца, заявила 13 сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
REGNUM 04:24
Экономика
Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году
Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.
Интерфакс 04:39
Общество
Россияне смогут узаконить используемые более 15 лет земельные участки
Как ранее отмечали в Росреестре, зачастую площадь фактически используемых земельных участков превышает площадь, указанную в ЕГРН, более чем на 10% или на минимальный размер.
Интерфакс 01:44
Политика
Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России
Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.
RT на русском 04:58
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
10 сентября Порошенко в очередной раз не пришёл на допрос в ГБР, его показания принёс адвокат Игорь Головань.
RT на русском 04:08
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию Украины по транзитному контракту с РФ
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о том, что Киев будет требовать у Москвы компенсацию в том случае, если «Газпром» не захочет обновить условия заключения транзитного договора.
Политическая Экспертиза 11 сентября в 15:55
Экономика
Чубайс объяснил провалы российской экономики
По мнению главы «Роснано», причина проблем экономики России в правоохранительной системе.
Lenta.ru 04:40
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграет с «Зенитом»
Тульские Известия 04:44
Общество
Роботы-официанты приступили к работе в ресторане Стамбула
В одном из ресторанов в Стамбуле посетителей теперь обслуживают три робота.
МИР 24 вчера в 22:03
Недвижимость
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%
Банк ВТБ с 13 сентября снижает ставки по ипотеке до 8,9%, сообщила в пятницу пресс-служба кредитной организации.
РИА Новости 04:03
Общество
Число японцев старше 100 лет превысило 70 тысяч
В Японии число пожилых людей, которым больше ста лет, впервые превысило отметку в 70 тысяч человек.
Российская газета 03:03
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Политика
Навальный улетел за границу на фоне обысков в его региональных штабах
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне по всей стране прошли массовые обыски у сторонников и активистов сети так называемых штабов Навального.
REGNUM 04:32
Политика
Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии
На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:00
Происшествия
Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье
Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А-107 в Московской области, сообщает телеканал «360».
RT на русском 05:13
Космос
Россия запустит пять японских спутников после апреля 2020 года
С космодрома Байконур на ракете "Союз-2" к орбите отправятся пять японских спутников.
Российская газета 04:17
Финансы
Авен раскритиковал передачу банка «Открытие» государству
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен считает ошибкой передачу банка «Открытие» государству.
РБК 04:41
Футбол
УЕФА оштрафовал швейцарскую лигу за участие «Сьона» в Лиге Европы
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Швейцарскую футбольную лигу (SFL) на 50 тысяч евро за то, что она нарушила правила УЕФА, выдав "Сьону" лицензию для участия в еврокубковых турнирах в сезоне-2017/18, сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости 03:52
Хоккей
Холтби: хотим помочь Кузнецову. Определённые последствия будут
Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби прокомментировал отстранение Евгения Кузнецова от международных соревнований на четыре года после положительного анализа на употребление кокаина.
Чемпионат 02:26
Наука
Древнейшая в мире ДНК найдена в Грузии
В Грузии в древнем городище Дманиси в 90 км от столицы страны ученые обнаружили самую древнюю ДНК.
МедиаПоток 01:48