Экономика
ИзвестияГлава ВТБ Костин предложил освободить бедных от налогов
Глава ВТБ Андрей Костин выступил с предложением освободить малоимущих россиян от налога на доходы физических лиц. Об этом финансист заявил в ходе Московского финансового форума. По его словам, существующий профицит бюджета позволяет смягчать налоговую политику «очень точечно».
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с чего всё началось
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц. По словам руководителя банка, существующий профицит бюджета позволяет "очень точечно" смягчать налоговую политику.РИА Новостивчера в 09:59
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Глава ВТБ предложил освободить малоимущих россиян от налога на доходы
Rambler News Serviceвчера в 10:10
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
Армия и оружие
Спецназовца ФСБ отказались накормить в Сирии
Пятигорский гарнизонный военный суд отказал в удовлетворении иска спецназовцу ФСБ России Юрию Писаренко, который требовал выплатить компенсацию за выполнение задач в Сирии, связанных с риском для жизни, и выдать положенный паек.
Lenta.ru 11 сентября в 23:41
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Политика
Мы не одиноки
"Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".
Российская газета вчера в 17:00
Футбол
Цорн: пост Малосолова, назвавшего Луиса Адриано обезьяной, — это расизм
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал, почему клуб решил подать заявление на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который назвал «обезьяной» форварда красно-белых Луиса Адриано, ныне выступающего за «Палмейрас».
Чемпионат вчера в 17:41
Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
Astera 10 сентября в 15:52
Политика
Украинские депутаты отказались отменить акты СССР и УССР
Верховная рада Украины отклонила законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР на территории страны.
ТК Звезда вчера в 14:58
Политика
Немецкий таблоид рассказал о проклятом советском наследии
Немецкий таблоид Bild рассказал о наследии, которое осталось от советских войск после их вывода из Германии.
Газета.Ru вчера в 22:13
Происшествия
Российских полицейских предупредили об охоте на них иностранных спецслужб
Из документа следует, что в ходе мониторинга была выявлена активная деятельность «иностранных организаций, возможно подконтрольных иностранным спецслужбам» и прочих заинтересованных лиц, направленная на сбор сведений о сотрудниках органов внутренних дел.
Lenta.ru вчера в 12:55
Политика
Сноуден назвал условие для своего возвращения в США
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться в Соединённые Штаты только при гарантии объективного рассмотрения его дела в суде.
RT на русском вчера в 20:17
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Культура
В Казань прибыл принц Карим Ага Хан IV
Как сообщили в пресс-службе президента республики, церемония награждения победителей Международной премии Ага Хана в области архитектуры состоится в пятницу, 13 сентября, в здании Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.
RuNews24.ru вчера в 04:47
Происшествия
На участника стихийного митинга в Улан-Удэ завели уголовное дело
Следственное управление СКР по Республике Бурятия возбудило уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга.
Коммерсантъ вчера в 11:14
Экономика
России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru вчера в 09:21
Гаджеты
IPhone 11 Pro прошел тест на Geekbench
Новый iPhone 11 Pro прошел тест в Geekbench. Результаты радуют: процессор A13 Bionic, действительно, мощнейшая мобильная платформа.
The GEEK вчера в 08:35
Политика
Путин выпил в Дагестане отставленную в сторону 20 лет назад рюмку
Президент России Владимир Путин во время посещения дагестанского села Ботлих в четверг, 12 сентября, выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года.
Известия вчера в 08:12
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело вчера в 03:35
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
Гаджеты
Российский бренд BQ выпустил бюджетную линейку телевизоров
Российский бренд BQ вышел на рынок телевизоров, выпустив бюджетную линейку таких устройств.
Актуальные Новости вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru 11 сентября в 10:19
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 11 сентября в 10:23
Политика
Трамп опроверг назначение Помпео советником по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет назначать госсекретаря Майка Помпео ещё и на пост советника по нацбезопасности.
Интерфакс вчера в 18:27
Кино
Марго Робби экранизирует комикс «Танкистка»
Марго Робби собирается экранизировать комикс «Танкистка», ранее это сделали в 1995 году.
Актуальные Новости 10 сентября в 23:24
Экономика
Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.
ТАСС вчера в 16:31
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
RT на русском вчера в 11:53
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11 сентября в 07:32
Здоровье
Более 70 жителей Ростовской области заболели лихорадкой Западного Нила
В Ростовской области с начала года зарегистрировали 72 случая заболевания лихорадкой Западного Нила, сообщили в городской администрации.
Rostov gazeta вчера в 09:17
Политика
Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
Президент США Дональд Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним.
РИА Новости вчера в 18:29
Политика
В правительстве заявили о невозможности отмены 8-часового рабочего дня
В России не планируется отменять восьмичасовой рабочий день в рамках процесса отмены нормативных актов советских времен.
РБК вчера в 20:16
Общество
В США раздали Шнобелевские премии
РИА Новости вчера в 20:06
Политика
Владимир Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
Визит израильского политика намечен на 12 сентября. В этот же день Нетаньяху должен встреться с министром обороны России Сергеем Шойгу.
RuNews24.ru 11 сентября в 09:58