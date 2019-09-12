Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц. По словам руководителя банка, существующий профицит бюджета позволяет "очень точечно" смягчать налоговую политику.

с чего всё началось

Председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил перейти к смягчению налоговой политики в отношении наиболее незащищенных слоев населения. Об этом он заявил на Московском финансовом форуме.

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