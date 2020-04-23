Экономика

ВедомостиВедомостиКостин предложил поддержать экономику через выкуп госдолга банками

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин предложил меры по стабилизации экономики.
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Глава ВТБ предложил банкам прокредитовать Минфин для стабилизации экономики

ИА Красная Весна15:15

Глава ВТБ предложил механизм финансирования мер для поддержки экономики

Коммерсантъ14:42

Костин предложил поддержать экономику через выкуп госдолга банками

Ведомости14:35

Костин предложил поддержать экономику через выкуп госдолга банками

РБК13:11

Андрей Костин о предложениях банковского сектора по совершенствованию механизмов поддержки населения и отраслей экономики

Газета Йошкар-Ола12:47
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 15:26, Ашберн
Общество

В Самарской области скончался первый пациент с коронавирусом

Как рассказал глава региона, первый летальный случай в Самарской области будет подтвержден врачами.
Волга Ньюс 14:34
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Общество

Отреставрированный памятник Жукову вернули на Манежную площадь

Коммерсантъ 12:03
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Общество

В ВОЗ назвали оптимистичной ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве в последние три дня вызывает осторожный оптимизм, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Известия 14:43
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
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Политика

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска.
Коммерсантъ 13:32
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Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
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Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
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Общество

Собянин предложил распространить пропускной режим на всю Россию

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил ввести пропускную систему в других регионах по примеру Москвы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:07
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Футбол

«Зенит» показал таблицу РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции

Официальный Twitter петербургского «Зенита» пошутил о расположении команд в таблице РПЛ и призвал соблюдать дистанцию.
Нева Спорт 14:02
Футбол

Вернер готов перейти в «Ливерпуль», если клуб заплатит £ 52 млн

Чемпионат 13:11
Авто

В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
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Общество

Дефицит пипеток сократил число тестов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на прошлой неделе сократилось число тестов на коронавирус в столице.
Вести.Ru 12:16
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Кино

Драматический сериал о контрразведчиках покажет «Россия 1»

Драматический сериал о контрразведчиках покажет федеральный канал «Россия 1». Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:27
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Экономика

Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5 процента

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых.
Lenta.ru 15:14
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Общество

В московском транспорте начали штрафовать за несоблюдение дистанции

Столичный департамент транспорта сообщил РИА Новости, что в общественном транспорте Москвы с 23 апреля будут штрафовать за несоблюдение социальной дистанции.
РИА Новости 14:38
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Здоровье

В ВОЗ предупреждают о возможных вспышках кори и полиомиелита

Как сообщает ToDay News Ufa, ВОЗ заявляет о том, что приостановка услуг вакцинации повлечет за собой вспышки других заболеваний.
ToDay News Ufa 12:03
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Политика

КС Молдавии приостановил получение российского кредита

Ранее парламентская оппозиция "Pro Моldоvа" попросила проверить конституционность соглашения России и Молдавии о получении последней кредита в € 200 млн. 17 апреля правительство Молдавии утвердило закон о пересмотре госбюджета из-за коронавируса.
Газета.Ru 13:21
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Культура

Рекорды телеэфира обновил сериал «Зулейха открывает глаза»

Live24 вчера в 08:00
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Финансы

Еврокомиссия попросила страны увеличить взносы в бюджет ЕС до 2% ВВП

Страны — участницы ЕС на ближайшие два-три года должны увеличить свои взносы в бюджет союза с 1,2 до 2% ВВП, заявила на брифинге глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
РБК 15:16
Политика

Путин уволил замглавы СКР Сорочкина

Президент России Владимир Путин уволил зампредседателя Следственного комитета России—руководителя главного военного следственного управления Александра Сорочкина.
Коммерсантъ вчера в 15:20
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Общество

Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок

Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Коммерсантъ 08:12
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Общество

Собянин объяснил запрет на прогулки для москвичей

Как сообщил оперативный штаб, с начала этой недели в Москве выросло число пациентов, которые попадают в больницы с подозрением на коронавирус.
РБК 12:24
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Шоу-бизнес

Марат Башаров заснял на видео скандал с бывшей супругой

Актер решил заснять на видео скандал с бывшей супругой, которая обвинила его в злоупотреблении спиртным.
Дни24 05:25
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Общество

Тесты показали: 2,7 млн жителей Нью-Йорка могли переболеть коронавирусом

Предварительные результаты тестов на антитела к коронавирусу показали, что у 13,9% жителей штата Нью-Йорк эти антитела могут быть, заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо 23 апреля, сообщает CNBC.
ИА Красная Весна 13:57
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Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
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Происшествия

В Петербурге работник банка украл у пенсионера 30 миллионов рублей

В Петербурге менеджера по работе с VIP-клиентами одного из городских банков заподозрили в мошенничестве и обмане пожилого клиента, который потерял более 30 миллионов рублей.
Российская газета 11:39
Происшествия

В квартире Елены Батуриной нашли тело душевнобольной пенсионерки

В бывшей квартире одной из самых богатых женщин России Елены Батуриной 21 апреля нашли тело пожилой женщины.
Московский Комсомолец 14:15
Общество

Названы «лучший друг» и «худший враг» коронавируса

Белоусов объяснил, что мембрана клетки представляет собой липидный бислой, главным врагом которого является мыло или любое другое моющее средство — они убивают вирус мгновенно.
РИА Новости 11:11
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Посетившая кибергинеколога калужанка осталась должна 200 тысяч рублей

Жительница Калуги стала жертвой шантажа, посетив гинеколога в Instagram.
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Здоровье

Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса

В сообщении депздрава подчеркивается: если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь.
Российская газета 09:13
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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