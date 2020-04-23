Экономика

ВедомостиВедомостиКостин предложил поддержать экономику через выкуп госдолга банками

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Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин предложил меры по стабилизации экономики.
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Костин предложил поддержать экономику через выкуп госдолга банками

Ведомости14:35

Костин предложил поддержать экономику через выкуп госдолга банками

РБК13:11

Андрей Костин о предложениях банковского сектора по совершенствованию механизмов поддержки населения и отраслей экономики

Газета Йошкар-Ола12:47
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Костин Андрей
Российский бизнесмен
Российский банкир и финансист, президент-председатель правления ВТБ, кандидат экономических наук. Директор Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета с 2014 по 2019 год.
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Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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