Экономика
РБККостин предложил поддержать экономику через выкуп госдолга банками
Расходы государства на меры по стабилизации экономики можно было бы увеличить за счет расширения внутренних заимствований Минфина. Об этом заявил президент ВТБ Андрей Костин по итогам совещания президента Владимира Путина с руководством крупнейших российских банков.
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Общество
Собянин: не хотим из-за коронавируса вводить в Москву войска
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Хозяйка квартиры, в которой было обнаружено тело замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, опровергла информацию, что мужчина долгое время находился в запое в съемной квартире в Крыму.
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Общество
Россияне рассказали о сокращении расходов на фоне коронавируса
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RT на русском 04:04
ЖКХ
Отключения горячей воды предложили перенести до отмены самоизоляции
В середине апреля Минстрой сообщил, что графики отключений горячей воды пока не скорректированы, а потому начать их планируется, как в предыдущие годы — в мае.
РБК 12:21
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита
Роспотребнадзор разработал рекомендации для рынка общепита Роспотребнадзор объявил, как должны работать рестораны и кафе на каждом этапе преодоления пандемии.
Коммерсантъ 11:11
Хоккей
Легендарный хоккеист Александр Мальцев находится в коме
Известный советский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев находится в больнице в Германии в тяжелом состоянии.
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Космос
Рой мух-роботов отправит NASA на Марс
Агентство NASA показало свою новую разработку, которая будет использоваться в освоении Марса - мини-аппараты, размер которых сопоставим с мухой, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News вчера в 15:29
Здоровье
В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ
Исследователи изучили истории болезней пациентов, госпитализированных в 12 больниц системы Northwell Health в период с 1 марта по 4 апреля.
РИА Новости 05:24
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Общество
Главврач записал видео из коронавирусной реанимации в Москве
Главный врач городской клинической больницы № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко записал видео из реанимации, в которой лежат пациенты с коронавирусом.
РБК 10:48
Политика
Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму
Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала учебного года
Формат обучения будет выбран в зависимости от текущей ситуации с коронавирусом, отметил Фальков.
Ньюс-НН вчера в 14:43
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Культура
Юрий Дудь выпустил документальный фильм о жизни в Кремниевой долине
Юрий Дудь выпустил на ютьюб-канале своего шоу «вДудь» трехчасовое видео о жизни и работе в Кремниевой долине — районе пригорода Сан-Франциско, который фактически считается мировой IT-столицей.
Афиша Daily 13:04
Общество
Собянин заявил о нарастающей проблеме коронавируса в Москве
Проблема с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве не уходит, а нарастает.
RT на русском 11:23
Интернет
Яндекс запустил платформу для умных телевизоров
Яндекс объявил о запуске платформы для умных телевизоров.
Gazeta.SPb 10:57
Политика
Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска.
Коммерсантъ 13:32
Общество
ВОЗ оценила принятые в России меры по борьбе с коронавирусом
В ВОЗ считают, что российские власти ввели в стране эффективные ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 10:39
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Общество
Петербуржцы смогут проехать на дачи в Ленобласти только транзитом
Всем петербуржцам, решившим отправиться на майские праздники в садоводства Ленобласти, придется там изолироваться.
Город+ 09:59
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют секреты зрителям
В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в эфир телеканала НТВ выйдет программа "Новые русские сенсации", в которой раскроют секрет популярности шоу "Маска" и покажут зрителям все, что осталось за кадром.
Piter.tv 09:21
Экономика
США заподозрили Россию в игре на обвале нефти
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (СFTC) США с помощью Госдепартамента и ФБР начала расследование по поводу ставок на цены на нефть, с помощью которых трейдеры заработали сотни миллионов долларов, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru 02:40
Политика
Путин призвал банки избегать абстрактных обещаний
Помощь гражданам в сфере кредитования должна быть оказана вовремя, абстрактные обещания здесь никому не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
РИА Новости 07:43
Общество
В московском транспорте начнут штрафовать за нарушение дистанции
Контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей.
Известия 13:18
Шоу-бизнес
Американская рэп-певица назвала русскую кухню «варварской едой»
ИА Красная Весна 03:46
Общество
Российский ученый рассказал о безумных экспериментах китайцев с коронавирусом
Китайские ученые более 10 лет проводили безумные эксперименты с коронавирусом в лаборатории в Ухане.
Lenta.ru 11:41
Экономика
Помощник Глазьева ответил на критику в его адрес
Помощник министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на критику в адрес чиновника, которому ранее посоветовали снизить информационную активность.
Lenta.ru 13:14
Общество
Италия установила новый рекорд по числу выздоровевших от коронавируса
Общее число вылечившихся составило 57 576 граждан. Кроме того, в Италии за сутки скончались 464 пациента.
Газета.Ru 12:34
Происшествия
Экс-депутата Дениса Волчека заподозрили в крупном мошенничестве
Как сообщил "Коммерсантъ" следствие намерено предъявить обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Piter.tv 09:10