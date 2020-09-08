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Газета.Ru
Газета.Ru

Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

Глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих семей с детьми, передает ТАСС. По словам Костина, вычет платежей НДФЛ вплоть до отрицательного может стать одним из методов стимулирования занятости в стране.В источнике
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Царьград

«Можно проще»: Эксперт разложил по фактам инициативу с НДФЛ для бедных

Царьград08:32
Газета.Ru

Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

Газета.Ruвчера в 14:37
РИА Новости

В России предложили ввести отрицательный подоходный налог

РИА Новостивчера в 10:47
Ведомости

Костин предложил отрицательный НДФЛ для многодетных и малоимущих

Ведомостивчера в 12:03
Интерфакс

Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Интерфаксвчера в 11:07
РБК

Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

РБКвчера в 10:51
ТАСС

Глава комитета Думы поддержал идею Костина о вычетах по НДФЛ для малоимущих семей с детьми

ТАССвчера в 14:35

В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUM05:45
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Актриса Анастасия Макеева объявила о разводе с третьим мужем Саковичем

Актриса, телеведущая и певица Анастасия Макеева подтвердила, что в настоящее время находится в свободном плавании — артистка подтвердила информацию о разводе с третьим мужем, юристом Александром Саковичем.
iReactor06:28
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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