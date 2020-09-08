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РБК
РБК

Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

Глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести для малоимущих семей вычет НФДЛ или даже отрицательный налог (компенсацию). Об этом он заявил во время дискуссии на Московском финансовом форуме (МФФ).В источнике
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Газета.Ru

Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

Газета.Ruвчера в 14:37
ТАСС

Глава комитета Думы поддержал идею Костина о вычетах по НДФЛ для малоимущих семей с детьми

ТАССвчера в 14:35
РИА Новости

В России предложили ввести отрицательный подоходный налог

РИА Новостивчера в 10:47
Интерфакс

Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Интерфаксвчера в 11:07
РБК

Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

РБКвчера в 10:51
Ведомости

Костин предложил отрицательный НДФЛ для многодетных и малоимущих

Ведомостивчера в 12:03
URA.Ru

Банкир Костин заявил, что кризис ощущается «нижней частью спины»

URA.Ruвчера в 10:11

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомости17:03

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.
Ведомостивчера в 00:29
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Хорошавин потребовал объяснить, в чем его обвиняют

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин потребовал разъяснить ему обвинительное заключение, прежде чем он признает или не признает вину в коррупционных преступлениях по новому делу, об этом он заявил на заседании Южно-Сахалинского городского суда в среду.
РИА Новости21:01
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Среди вывезенных из САР в Россию детей есть парализованные и раненые

Среди 15 вывезенных из Сирии российских детей в возрасте от 2 до 17 лет есть парализованные и раненые, которым будет оказана медицинская помощь, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском21:31
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Алтайский Минздрав не обнаружил вспышки коронавируса в перинатальном центре «ДАР» после заражения одной из рожениц

Роспотребнадзор региона провел эпидемиологическое расследование по факту выявления коронавирусной инфекции в алтайском перинатальном центре «ДАР».
Банкфакс22:33
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