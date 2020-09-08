Бета Marvel`s Avengers стала самой скачиваемой в истории PlayStation

Игра под названием "Marvel ` s Avengers" является одной из самых ожидаемых из тех, которые появятся на PlayStation 5 К слову, данная программа проходит различные бета-тестирования на четвёртой модели, и, невзирая на всю критику, обрушившуюся на проект Crystal Dynamics, геймеры со всех уголков света жаждут в неё сыграть.