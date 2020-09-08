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РБК
РБК

Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

Глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести для малоимущих семей вычет НФДЛ или даже отрицательный налог (компенсацию). Об этом он заявил во время дискуссии на Московском финансовом форуме (МФФ).В источнике
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Газета.Ru

Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

Газета.Ruвчера в 14:37
ТАСС

Глава комитета Думы поддержал идею Костина о вычетах по НДФЛ для малоимущих семей с детьми

ТАССвчера в 14:35
Интерфакс

Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Интерфаксвчера в 11:07
Ведомости

Костин предложил отрицательный НДФЛ для многодетных и малоимущих

Ведомостивчера в 12:03
РБК

Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

РБКвчера в 10:51
РИА Новости

В России предложили ввести отрицательный подоходный налог

РИА Новостивчера в 10:47
URA.Ru

Банкир Костин заявил, что кризис ощущается «нижней частью спины»

URA.Ruвчера в 10:11

Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск за день потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмую строчку.
РБК21:51
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com7 сентября в 05:48
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«Роскосмос» опроверг отказ НАСА от российских «Союзов» после 2020 года

«Роскосмос» опроверг отказ НАСА покупать место на российском пилотируемом космическом корабле «Союз МС», которое будет использовано весной 2021 года для отправки американского астронавта на Международную космическую станцию (МКС).
Lenta.ruвчера в 15:33
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НАФИ: более половины водителей пытаются снизить расходы на топливо

Более половины российских автовладельцев (56%) стараются уменьшить траты на топливо, сообщает РБК со ссылкой на опрос аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
Коммерсантъ22:49
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Франция — Хорватия 4:2

Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен забил гол в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА с национальной командой Франции (1:0, идёт 1-й тайм).
Чемпионатвчера в 15:04

Представитель Сахалина в Москве получил пост в правительстве РФ

Южно-Сахалинск, 9 сентября 2020, 08:10 — REGNUM Заместитель председателя правительства Сахалинской области Виталий Гудин, представляющий регион в Москве, с 18 сентября покинет свой пост в связи с назначением на должность в Министерстве экономического развития РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалина.
REGNUM01:10
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