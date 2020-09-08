Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных
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Глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести для малоимущих семей вычет НФДЛ или даже отрицательный налог (компенсацию). Об этом он заявил во время дискуссии на Московском финансовом форуме (МФФ).В источнике
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