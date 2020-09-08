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РБК
РБК

Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

Глава ВТБ Андрей Костин предложил ввести для малоимущих семей вычет НФДЛ или даже отрицательный налог (компенсацию). Об этом он заявил во время дискуссии на Московском финансовом форуме (МФФ).В источнике
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Газета.Ru

Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

Газета.Ruвчера в 14:37
ТАСС

Глава комитета Думы поддержал идею Костина о вычетах по НДФЛ для малоимущих семей с детьми

ТАССвчера в 14:35
РИА Новости

В России предложили ввести отрицательный подоходный налог

РИА Новостивчера в 10:47
Интерфакс

Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Интерфаксвчера в 11:07
РБК

Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

РБКвчера в 10:51
Ведомости

Костин предложил отрицательный НДФЛ для многодетных и малоимущих

Ведомостивчера в 12:03
URA.Ru

Банкир Костин заявил, что кризис ощущается «нижней частью спины»

URA.Ruвчера в 10:11

ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

«Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация», — говорится в сообщении.
REGNUM04:20
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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Карреньо-Буста сыграет со Зверевым в полуфинале US Open

В полуфинале Карреньо-Буста сыграет с немцем Александром Зверевым (5). В четвертьфинале турнира испанец стал победителем благодаря дисквалификации первой ракетки мира серба Новака Джоковича, который случайно попал мячом в бокового арбитра.
ТАСС Спорт01:27

Пашаев подал жалобу на приговор Ефремову

Защитник осужденного на 8 лет колонии общего режима за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения заслуженного артиста России подал краткую апелляционную жалобу сразу после вынесения приговора.
Вести.Ru03:58
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В штабе экс-кандидата в президенты Белоруссии Бабарико начались обыски

Как сообщает «Интерфакс», 9 сентября в избирательном штабе экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, арестованного после того как он в мае текущего года выдвинут свою кандидатуру на пост президента страны, начались обыски.
Новые Известия04:37
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При покушении на вице-президента Афганистана погибли 10 человек

В центре Кабула произошел взрыв на пути кортежа вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, в результате погибли 10 человек, еще столько же получили ранения, но сам вице-президент не пострадал, сообщает в среду афганский телеканал TOLO News.
Интерфакс02:39

НАФИ: более половины водителей пытаются снизить расходы на топливо

Более половины российских автовладельцев (56%) стараются уменьшить траты на топливо, сообщает РБК со ссылкой на опрос аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
Коммерсантъ22:49
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