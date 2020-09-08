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Интерфакс
Интерфакс

Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в ходе Московского финансового форума во вторник предложил проработать вопрос предоставления вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих граждан с низкими зарплатами или многодетных, чтобы стимулировать их выход из состояния безработных.В источнике
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Газета.Ru

Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

Газета.Ru14:37
ТАСС

Глава комитета Думы поддержал идею Костина о вычетах по НДФЛ для малоимущих семей с детьми

ТАСС14:35
РИА Новости

В России предложили ввести отрицательный подоходный налог

РИА Новости10:47
Интерфакс

Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Интерфакс11:07
РБК

Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

РБК10:51
Ведомости

Костин предложил отрицательный НДФЛ для многодетных и малоимущих

Ведомости12:03
URA.Ru

Банкир Костин заявил, что кризис ощущается «нижней частью спины»

URA.Ru10:11

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
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Путин возглавит российскую делегацию на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент РФ Владимир Путин возглавит делегацию России для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН, после завершения его участия главой станет министр иностранных дел Сергей Лавров, соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости15:02
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Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал US Open

Победа над итальянским теннисистом Маттео Берреттини в матче четвертого круга Открытого чемпионата США позволила Андрею Рублеву перейти на следующий этап соревнований, где он сразится с соотечественником.
iReactor03:45
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс08:48
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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