Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами
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Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами
Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в ходе Московского финансового форума во вторник предложил проработать вопрос предоставления вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих граждан с низкими зарплатами или многодетных, чтобы стимулировать их выход из состояния безработных.В источнике
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